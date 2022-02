Courrier des lecteurs "Comment les volcans ont façonné l’Histoire" - Diaporama et débat

Par Bruno Bourgeon - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 07:34

"Comment les volcans ont façonné l’Histoire"

Diaporama et débat par Bruno BOURGEON à "Le Manguier", à Saint -Denis, vendredi 11 Février 2022 de 18h00 à 20h30



Quel point commun trouvez-vous entre :

- le «Big Death», la Grande Extinction d’espèces du Permien-Trias, qui faillit décimer toute vie sur Terre,

- la fin des dinosaures,

- la presque fin des premiers hominidés,

- les dix plaies d’Égypte,

- la fin de l’optimum climatique médiéval et le début du petit âge glaciaire,

- la défaite de Waterloo,

- le roman «Frankenstein» de Mary Shelley,

- le «Cri», tableau d’Edward Munch,

- le bruit le plus assourdissant entendu sur Terre...

Pas facile, hein?



Eh bien tous ces événements ou œuvres artistiques sont liés à une seule et même cause : une éruption volcanique. Oh, certes pas la même pour chacun des événements cités, mais tous ont pour origine un phénomène volcanologique. Au moment où vient d’exploser le volcan Tonga-Hunga, plus forte éruption à ce jour au XXIème siècle, AID a décidé opportunément de vous chanter la chanson de geste des éruptions volcaniques de toute taille, et comment ces éruptions ont façonné la vie sur Terre.



L’on définira ce qu’est un trapp, une éruption méga-colossale, une éruption colossale, et notre gentillet petit volcan, le Piton de la Fournaise. Une bien belle aventure au cœur de la volcanologie moderne et passée. Venez nombreux !



