La grande Une Comment le rectorat traite les cas avérés, les cas contact et contact-contact dans les écoles?

Depuis la rentrée, les appels de parents et personnels inquiets se multiplient au rectorat. Personnes testées positives au Covid-19, cas-contact, personnes en contact avec des cas-contact... Face à la multiplication des contaminations et à l'inquiétude des parents, le rectorat s'appuie sur l'expertise de l'ARS. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 14:00 | Lu 1168 fois





Mardi, les services du rectorat ont dû faire face à une dizaine de signalements. Et ce rythme s'est encore accéléré ces dernières 24 heures. Pour la plupart, les inquiétudes viennent de personnes ayant été en contact avec des cas-contact, indique le rectorat qui s’appuie, pour y faire face, sur l’expertise de l’Agence régionale de santé. La procédure est désormais rodée.



"Lorsque l’on a par exemple un personnel ou un parent d’élève qui appelle et qui annonce que 'mon enfant a été testé positif' ou que 'j’ai été testée positif et j’ai mon enfant qui a été contact' ou alors que 'je connais un collègue qui a été testé positif', à chaque fois le chef d’établissement, dès qu’il a connaissance de la situation, commence par isoler la personne en question. Le chef d'établissement prévient alors le médecin du rectorat qui lui pose déjà des questions pour délimiter le périmètre. Une fois qu’il a fait ça, les informations sont transmises à l’ARS. Et c’est l’ARS qui, au vu des éléments, adresse recommandation que le rectorat applique", expose le rectorat.



"Au cas par cas"



Imaginons qu’un élève soit dépisté Covid. Une série de questions permet de déterminer le degré de personnes potentiellement exposées en sa présence. "Est-ce que l’élève a porté le masque tout le temps ? Est-ce que ses camarades portaient le masque aussi?", prend comme exemple le rectorat.



Une fois que la batterie de questions est posée et la situation évaluée, "l’ARS peut considérer qu'il n’y a pas de risque et que les personnes qui ont côtoyé la personne contaminée peuvent continuer à venir travailler. Si l’élève était par exemple allé manger avec ses copains au camion-bar en baissant la garde sur la distanciation notamment, là il va falloir repérer avec lui avec qui il est allé manger au camion-bar et c’est véritablement là que commence le contact tracing", confirme le rectorat.



L'instance rappelle que lorsqu’il y a un cas Covid, "on ne ferme pas tout" mais "on étudie vraiment chaque situation au cas par cas".



