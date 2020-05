Comment fonctionne votre Région à partir du 11 Mai ?

Didier ROBERT

Président de la Région Réunion

« La Réunion aura vécu pendant près de huit semaines une situation totalement inédite entraînée par la pandémie mondiale de Covid-19. Pendant cette période, la collectivité régionale s’est pleinement mobilisée et a assuré ses missions essentielles.La modernisation du service public engagée avec le développement du télétravail, la dématérialisation des aides et des dispositifs… aura clairement permis de répondre aux enjeux de crise et de continuité de service. J’ai ainsi pu réunir les instances délibérantes et faire voter les aides d’urgence comme les affaires courantes. Nous avons déployé des mesures exceptionnelles en direction des entreprises et pour aider les personnes les plus démunies.Je veux saluer l’esprit d’initiative et de solidarité qui a été aussi celui de nombre d’acteurs économiques et du secteur associatif mais aussi de la part de beaucoup de Réunionnais.Aujourd’hui, nous devons engager collectivement un travail intense de reconstruction de notre territoire.La Région continuera de prendre toute sa place dans ce nouvel élan pour notre île. »