La grande Une Comment finir la NRL ? Les réponses de la Région

Le rapport présenté ce mercredi par la majorité régionale sur la gestion technique et financière de la NRL a été riche d'enseignements. Revenant aussi bien sur les tronçons réalisés jusque-là que sur son coût, le dossier de 157 pages nous livre également les différents scénarios envisagés pour terminer le tracé dans son intégralité. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 14:21

Les élus de la Région Réunion ont débattu ce mercredi sur l'avenir de la Nouvelle Route du Littoral. Un rapport complet a été présenté à l'Assemblée plénière en présence du préfet de La Réunion et des représentants du regroupement NRL.



L’analyse réalisée sur l’ensemble du projet a aussi permis de dresser une liste d’options pour terminer la Nouvelle Route du Littoral.



La Région a décidé :

- Poursuivre les travaux pour livrer la demi-route NRL

- Poursuivre les études pour finir la NRL

- Finir la NRL en cohérence avec les travaux déjà réalisés

- Réaliser une expertise technique et financière

- Déterminer un calendrier transparent pour la fin du NRL

- Demander la contribution de l'Etat en prenant en compte les évolutions du chantier

- Informer le public des décisions



Une étude sera donc réalisée pour déterminer quelle est la meilleure solution. En attendant, voici les options possibles :



Rester sur la Route du Littoral : pare-avalanches, tunnels



Les rapporteurs ont souhaité d’abord étudier la possibilité de ne pas continuer le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Il serait alors cependant nécessaire de réaménager la Route du Littoral. Il faudrait une remise en état, un élargissement des voies côté mer pour le TCSP, des travaux de protection de la falaise et l’installation de pare-avalanches.



Mais les travaux seraient contraignants sur un axe très fréquenté et ne seraient pas adaptés aux changements liés au réchauffement climatique. Et un éboulement qui ferait des victimes engagerait la responsabilité de la Région. Le seul avantage serait un coût a priori plus faible.



L’option d’abattre des pans de falaise se heurterait à la loi littoral et mettrait en danger un “hot spot” de la biodiversité à l’échelle mondiale.



Quant à l’hypothèse de couvrir totalement la Route du Littoral actuelle, le rapporteur s’est appuyé sur la proposition d’ATR-FNAUT. Mais le rapport déplore l'absence de garantie de protection face aux éboulements de masse.



Pour ce qui est des tunnels, la question environnementale se pose à nouveau. Par ailleurs, les études pré-NRL évoquaient des coûts plus élevés que les viaducs. Il serait aussi difficile d’y installer des voies pour bus ou tram.



Comment finir la Nouvelle Route du Littoral ?



La première solution évoquée est celle de continuer le chantier actuel. Il faudrait 6 à 7 millions de tonnes de roche, un investissement d’environ 375 millions d’euros et plus de 6 ans de travaux.



La deuxième hypothèse étudiée est de finir la NRL en digue. Ce chantier nécessiterait 5 à 6 millions de tonnes de roches, 500 millions d’euros supplémentaires et entre 6 et 7 ans de travail. Des blocs artificiels pourraient aussi être proposés dans ce projet pour répondre aux besoins de matériaux.



La troisième option n’a jamais fait l’objet d’une étude. Il s’agit d’une digue verticale. Mais celle-ci pourrait s’avérer être plus onéreuse que les deux premières propositions.



L’ultime solution évoquée est celle d’un deuxième viaduc entre la Grande Chaloupe et La Possession. Elle coûterait près de 700 millions d’euros, le chantier durerait 7 ans.



NRL : que faut-il en faire ?



Le rapport conclut qu’il n’y a qu’une certitude : la demi-route du Littoral pourra être livrée durant la deuxième moitié de 2022.



La mise en service de la totalité de la Nouvelle Route du Littoral ne devrait être une réalité que vers 2027 ou 2028, peu importe le scénario retenu par les décideurs.



Enfin, aucune hypothèse étudiée pour l’instant ne s’impose comme un choix évident pour les élus.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur