A la Une .. Comment faire un petit-déjeuner équilibré aux enfants

Je suis Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste depuis plus de 10 ans. Je suis la créatrice du blog Run au Féminin. J'accompagne les femmes dans leurs objectifs de bien-être après avoir eu un ou plusieurs enfants. C'est un suivi plus large où il faut prendre en compte la maman, le ou les enfants, le conjoint, le statut social.... Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 06:00





Lors d'une perte de poids, la personne le fait pour elle-même. Cette personne obtiendra plus de résultats sur le long terme si l'ensemble de la famille participe au rééquilibrage alimentaire.



Dans cet article, vous trouverez toutes les astuces pour que vos enfants prennent enfin un petit déjeuner équilibré, comme vous et pour que ce moment soit aussi un moment de partage et d'échange.



