On peut s'interroger sur le fait de certains à vouloir dépenser plusieurs dizaines de millions pour une compagnie aérienne, aussi belle soit-elle, suite à des errements de gestion et dilapidation de l'argent public.



En ce moment, c’est le sujet d’actualité : comment faire pour sauver Air Austral ?

Nos élites, en manque d’imagination, sont à la recherche de financement à hauteur de plusieurs millions d'euros.

Ils lancent des appels aux capitaines d’industries en précisant «population réunionnaise ».



Mes chères élites, dans quel monde vivez-vous ?

Cela fait belle lurette qu’il n’y a plus d’industrie en France et à La Réunion.

Vous avez fait la danse du ventre pour installer de grands groupes mondialisés ou ayant des rayonnements mondiaux, en France et chez nous ici.



Complexés par ce monde des affaires, vous vous livrez à une sorte de libéralisme économique non contrôlé pour attirer tout ce qui vient de l’extérieur, alors que le savoir- faire "lokal" existe (syndrome de la goyave de France).



Les capitalistes voraces doivent bien rigoler devant votre spectacle de pleureuses cherchant désespérément aides financières, effacement de dettes, etc. auprès du gouvernement.

Allant même à recourir à la mendicité auprès du peuple réunionnais pour sauver "Vôtre" compagnie d'aviation.

Pouvoir voyager en classe Premium tel est votre motivation en plus de préserver vos embauches et autres intérêts personnels via l'argent des contribuables.



Comment en est-on arrivé à ce stade ?

A l’origine, Air Austral jouait excellemment son rôle de compagnie régionale, objectif même de sa création, en desservant les îles alentours et aussi la Métropole.



Jusque là, tout allant bien dans le meilleurs des mondes. Ce modèle économique ayant fait ses preuves.



Malheureusement, sous la houlette de son fondateur Gérard ETHEVE, avec la bénédiction de Paul VERGES (Président de Région), cette compagnie fût victime de la folie des grandeurs.

Cette folie a consisté à vouloir desservir le pacifique, avec des lignes directes vers Shanghai, Bangkok, jusqu’à la Nouvelle Calédonie en passant par Sydney, jusqu’à affréter un avion pour un seul passager souhaitant faire du tourisme à Bangkok !

Cela est tout simplement aberrant.



La compagnie est devenue une véritable danseuse, financée par la diaspora mahoraise, qui surpaye le prix des billets à destination de l'île aux parfums.



L'arrivée de Didier ROBERT à la tête de la pyramide inversée n'a fait qu'accentuer le fossé entre la mission de départ de cette compagnie et de sa politique commerciale politisée.

La compagnie s’est mise à danser de plus belle : Maloya, Sega et autres danses inventées pour l’occasion afin d'être en concordance aux orientations d’îles Vanilles.

Cela s'est traduit par à une desserte aérienne quasi exclusive vers les Seychelles et ce, pour le plus grand bonheur du président de Région de l'époque.

Les mauvaises langues disaient qu'Air Austral était devenue un "jet privé" financé par l'argent public.



Le déséquilibre financier fût accentué par l'acquisition d'avions qu'aucun ne voulait pour raisons techniques.

En effet, acquérir des avions ne pouvant voler aurait dû interpeller les élus et décideurs lors de leurs déplacements à Seattle en grand comité.

Plus d'une centaine de personnes et étonnamment, personne pour se mettre à la place du réunionnais ayant recours et finançant cette compagnie.



La Région étant autorité de gestion des fonds européens a fait le choix d'écarter Airbus, grand constructeur d'avions, de faire vivre des employés français.



À court de capitaux et de trésorerie, elle s’est mise alors à chercher un riche prince charmant pour renflouer ses caisses vidées par l’irresponsabilité volontaire des dirigeants.



Le prince venu de l'Atlantique a cherché à tester la bonne santé de sa belle en lui demandant ses carnets de santé, en un mot les bilans.

Pas abrutis pour deux sous, après avoir scruté de fond en comble la viabilité du modèle, il s’en est allé voir ses amis seigneurs au ministère des transports pour demander l’ouverture de nouvelles lignes desservant La Réunion à leur profit, sous les couleurs d’une nouvelle compagnie, « French Bee », ce qu’ils ont réussi à faire.



Pauvre Air Austral, pensant pigeonner son prétendant, elle s’est faite cocufiée avant même d’avoir obtenu son union sous seing privé.



À la lecture de ces explications, vous comprenez que ce loup a été installé dans la bergerie par nos élus locaux.

Ils ne sont pas à leur premier coup d’essai, puisqu’à l’époque déjà ils ont attitré un autre loup se présentant comme un gentleman beau et humain, le GBH devenu réunionnais .Vous connaissez la suite, toujours le même spectacle de pleureuse quand notre gentleman beau et humain, notre GBH s’est mis en tête de séduire les belles enseignes Score promettant de garantir les emplois et le pouvoir d’achat, ce qu’il n'a réussi à faire en tant que Casanova qu’il est.



Le prince de l’ Atlantique, bien installé sur le marché par les fidèles voyageurs de La Réunion, n’attend que la mise en sauvegarde de la compagnie ; ce que n’a pas manqué de proposer ses alliés ou vendeurs à la découpe de notre île, pour la faire tomber dans son escarcelle pour la modique somme d’un euro afin de réaliser le mariage tant rêvé auparavant.



Chers lecteurs, maintenant que vous êtes avertis, n’importe qui parmi vous peut s’amuser à jouer au prince ou au gentleman beau et humain, ce n’est cependant pas donné au commun des mortels de faire une proposition en garantissant la sécurité des 850 emplois existants.



Mesdames, Messieurs les responsables politiques, de par vos relations troublantes que vous entretenez avec le capitalisme ensauvagé, votre cupidité, soyez assuré que vos lacunes sautent aux de la population de découvrir avec cette affaire votre ingérence.



Vous n'avez pas hésitez ces derniers mois à demander au bon peuple d’en bas que vous méprisez d'acheter des billets d'avion qu'uniquement auprès d'Air Austral.

Cela laisse perplexe la population du fait que cela va à l'encontre de vos valeurs libérales.



Créer un monopole de l'aérien pour sauver une entreprise privée avec en partie des fonds européens où cette institution européenne prône à tout va la libre concurrence et la fin des monopoles dont celui de l'énergie.

Les réunionnais résidant en Métropole verront en hiver les limites de la loi du marché face à un coût de l'énergie en très forte hausse. La cupidité des actionnaires au détriment du social.



En bon père et mère de famille, ayant le sens de la survie et de l'intérêt général, les citoyens qui vous ont mis aux responsabilités, sauront vous protéger et vous conseiller. Pour cela, il convient de mettre votre égo démesuré de côté. Cesser les salaires mirobolants et sureffectifs des cadres d'Air Austral, prioriser les clients qui font vivre cette entreprise, … des solutions courageuses à prendre en somme.



Vous savez très bien venir chercher la population quand il s’agit de garantir votre confort et votre train de vie princier et vos sièges en classe Premium !



N’ayez pas peur, le bon peuple d’en bas à compris votre désarroi et il sait se montrer indulgent.

Mais pitié, cessez de nous ridiculiser avec vos lamentations et vos décisions vide de bon sens.