Comment faire naître le populisme....

En référence, "https://www.lemediatv.fr/articles/points-de-vue/necrophages-apres-nos-revelations-sur-largent-offshore-des-ehpad-et-des-assurances-vie-1cli996ZRbqxexsG4_hf8A"



ali di blabla ...



Ou comment on fait naître la psychose?....l' anti ceci, anti cela..l ' anti- système, et bla bla bla.. on déclare et on affirme sans démonstrations et explications ...autrement dit sans preuves sur ce qu' on avance...toute écriture comporte une intention cachée...à vous de voir ici l' esprit animateur de ce type de discours pseudo médiatique.

Ce qui est affirmé dans ce" média "est loin de constituer une totale réalité des situations...

Je ne dis pas " info ou intox ", je dis que c' est de la manipulation...populaire.

Il y a de nombreuses contradictions à apporter sur ces deux sujets traités...

Du bidon sur l' utilisation de l' argent des Ephads et la spoliation de l'argent des retraités admis...

Qt aux contrats d' Assurances vies, si vous voulez contrôler de bout en bout les sommes déposées, gérez-les vous vous-même ! Gardez les dans votre portefeuille.

Tout déposant sait à l' avance comment sera géré son dépôt puisque les institutions qui reçoivent ces dépôts vous proposent des " options "..à la signature

Si vous n' acceptez pas l' idée des Ephads, des maisons de retraite, retournez ou revenez à une société traditionnelle et gardez vos petits vieux à la maison...dans laquelle, l' âge mûr est une valeur sûre.. pour faire bouillir la marmite. ..ou vous apporter des conseils de sagesse .

Vous les aurez tt le temps par-devant vous et vous ne chialerez pas de ne pas pouvoir les visiter derrière un masque ou une vitre !

Là encore les options vous sont proposées..



Beaucoup pensent que pour faire fonctionner une économie de la santé ou une prise en charge de nos aînés, en nous débarrassant de nos tracasseries individuelles, il suffit de claquer dans les doigts...er sans contribution.

Ce qu' ils refusent à faire eux mêmes, ils voulaient que ce soit la Société qui le fasse et sans bourse déliée!

C'est de l' idéologie...il manque seulement l'intelligence des choses..



Un autre regard.

Parler de " offshore des,Ephads "..qd on sait que ces établissements souffrent d' insuffisance de financement par les occupants et/ou leurs familles et de l' aide sociale des départements est purement démagogique et intentionnel.

En tout cas dans le secteur public...et qu' en plus chaque budget d' établissement est passé au crible par les instances de tutelle..chaque année.

Nb.

Foi d' ancien administrateur d' établissement (Ehpad) en tant que représentant des familles, pendant 10 ans.

C'est mon dernier mot..

Allé di partout.