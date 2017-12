Comment éviter les cambriolages pendant ces vacances

"Je pars en vacances = je le signale à la brigade de gendarmerie de mon lieu de domicile", c’est le message que veut faire passer la gendarmerie de La Réunion à nouveau cette année. Il s’agit de "l’opération tranquillité vacances" qui permet de bénéficier d’une surveillance régulière de leur habitation exercée par les forces de l’ordre.



D’autres conseils :



- faire relever son courrier régulièrement afin de ne pas attirer l’attention d’un malfaiteur ;

- signaler son absence à des voisins de confiance et créer ainsi une solidarité de quartier ;

- faire transférer sa ligne téléphonique et ne pas indiquer sur son répondeur son absence et la durée ;

- renforcer les ouvertures de son habitation – le temps est l’ennemi du cambrioleur -

- en cas de besoin contacter le 17, les gendarmes interviendront rapidement sur leur zone de compétence afin de répondre aux sollicitations.



Pour les Réunionnais qui restent sur l’île pour les fêtes, la gendarmerie compte démultiplier les patrouilles de surveillance de proximité, que ce soit en véhicule, à pied, à moto ou en VTT sur les lieux publiques. Ceci dans le but d’éviter des "vols", "escroqueries", "agressions" et "échauffourées" qui peuvent survenir en cette fin d’année.



Enfin, comme on pouvait s’y attendre, les gendarmes seront présents sur nos routes et intensifieront les contrôles de vitesse, d’alcoolémie et de prise de stupéfiants.