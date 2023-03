Courrier des lecteurs Comment dire autrement?

Parole de femme cheffe d’exploitation Agricole spoliée de tous ses droits jusqu’au ……..

Oulala ce monde part en C…..E

On m’a E…..

Serais-je en face d’une bande de H……. Par Ruffine Hoareau - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 08:27



Ce jour mercredi 1er Mars 2023, j’apprends la triste nouvelle, un agriculteur d’une soixantaine d’année c’est suicidé, TROIS depuis le début de l’année 2023., à la Réunion (article info.re)

Et là, qu’asperge, concombre, que vois-je, qu’ouije??????

Des courriers à GOGO en veux-tu en voilà :

Le préfet Jérôme FILIPPINI

Le député européen Stéphane Bijoux

Le président de la DAAF Jacques Parodi

La présidente de Région Huguette Bello

Le président de Région Cyril Melchior

Y manque un peu là non???? Bon bref



L’objet : Mal-être du monde agricole



Toute l’artillerie est de sortie, pour dire qu’il existe des « MOYENS» de prévention

Cellule « agriculteurs en difficulté »

31.14 idée suicidaire

SOS Solitude



Alors simple analyse, on met une personne volontairement dans une situation qui lui portera incontestablement préjudice. Par la suite on joue le rôle du



Exemple : Un(e) jeune agriculteur(trice), pour s’installer peut faire une demande de DJA, seulement pour avoir droit à cette fameuse dotation, il est préconisé de s’adhérer à une coopérative, endettement sur et certain, ce que le/la jeune ne sait pas, c’est qu’il/elle devra travailler pour cette coopérative comme un salarié normal, sans les avantages d’un(e) salarié(e). Il faut savoir qu’un(e) exploitant(e) agricole peut difficilement s’accorder des vacances, les charges de l’exploitation sont à la responsabilité de l’exploitant(e) du début à la fin du produit par contre la coopérative elle n’a pas de charge envers ces exploitants, mieux si demain il leur arrive une C……, et bin c’est pas la coopérative qui va venir les sortir de la M….et BINGO devinez qui s’accapare le fruit d’un dur labeur???????, et çà personne n’en parle, mais vous savez déjà dans le centre de formation pour obtenir le fameux sésame permettant l’installation, le formatage des stagiaires se fait pour le plus grand bonheur des « GROS ZOZO »



Y en a d’autres exemples parmi tant d’autres, ce mal être du monde agricole ne date d’aujourd’hui, et ce système agricole est obsolète, les représentants du monde agricole sont au courant, pire encore ils laissent faire.



LE MONDE AGRICOLE VA MAL, OUI PAS BESOIN D’AVOIR FAIT L’ÉNA.

Mais pourquoi, va t’il mal?

Y aurait-il une solution pour ces exploitants et EXPLOITANTES agricole?

Oui IL Y EN A



Mais Mesdames, Messieurs des syndicats, Élu(e)s et représentant(e)s agricole, dont certain(e)s siègent à la SAFER, la DAAF, mairies, tribunaux, Région, département, banque, un ti peu partout quoi…….ou ça zot noré la capacité bougé mais y préfère sans doute éviter de le faire.



Ce monsieur, ne vous aurait jamais sollicité, j’en doute, parce que si je regarde mon parcours d’exploitante agricole j’aie sollicité toute le peu, et sincèrement si j’avais commis l’irréparable je crois que vos larmes d’hypocrite et vos courriers de mise en garde adressé au préfet et autres…….., viendraient inonder les réseaux, pour faire genre que…. sans que vous preniez réellement compte des dégâts que peuvent causer cet « altruisme » légendaire qui date de bien avant 1848.

Ruffine Hoarau

agricultrice haut de l’Est (du moins ce qu’il en reste après le passage destructeur, de toute la clic citée ci-dessus)

Ce jour mercredi 1er Mars 2023, j’apprends la triste nouvelle, un agriculteur d’une soixantaine d’année c’est suicidé, TROIS depuis le début de l’année 2023., à la Réunion (article info.re)Et là, qu’asperge, concombre, que vois-je, qu’ouije??????Des courriers à GOGO en veux-tu en voilà :Le préfet Jérôme FILIPPINILe député européen Stéphane BijouxLe président de la DAAF Jacques ParodiLa présidente de Région Huguette BelloLe président de Région Cyril MelchiorY manque un peu là non???? Bon brefL’objet : Mal-être du monde agricoleToute l’artillerie est de sortie, pour dire qu’il existe des « MOYENS» de préventionCellule « agriculteurs en difficulté »31.14 idée suicidaireSOS SolitudeAlors simple analyse, on met une personne volontairement dans une situation qui lui portera incontestablement préjudice. Par la suite on joue le rôle duExemple : Un(e) jeune agriculteur(trice), pour s’installer peut faire une demande de DJA, seulement pour avoir droit à cette fameuse dotation, il est préconisé de s’adhérer à une coopérative, endettement sur et certain, ce que le/la jeune ne sait pas, c’est qu’il/elle devra travailler pour cette coopérative comme un salarié normal, sans les avantages d’un(e) salarié(e). Il faut savoir qu’un(e) exploitant(e) agricole peut difficilement s’accorder des vacances, les charges de l’exploitation sont à la responsabilité de l’exploitant(e) du début à la fin du produit par contre la coopérative elle n’a pas de charge envers ces exploitants, mieux si demain il leur arrive une C……, et bin c’est pas la coopérative qui va venir les sortir de la M….et BINGO devinez qui s’accapare le fruit d’un dur labeur???????, et çà personne n’en parle, mais vous savez déjà dans le centre de formation pour obtenir le fameux sésame permettant l’installation, le formatage des stagiaires se fait pour le plus grand bonheur des « GROS ZOZO »Y en a d’autres exemples parmi tant d’autres, ce mal être du monde agricole ne date d’aujourd’hui, et ce système agricole est obsolète, les représentants du monde agricole sont au courant, pire encore ils laissent faire.LE MONDE AGRICOLE VA MAL, OUI PAS BESOIN D’AVOIR FAIT L’ÉNA.Mais pourquoi, va t’il mal?Y aurait-il une solution pour ces exploitants et EXPLOITANTES agricole?Oui IL Y EN AMais Mesdames, Messieurs des syndicats, Élu(e)s et représentant(e)s agricole, dont certain(e)s siègent à la SAFER, la DAAF, mairies, tribunaux, Région, département, banque, un ti peu partout quoi…….ou ça zot noré la capacité bougé mais y préfère sans doute éviter de le faire.Ce monsieur, ne vous aurait jamais sollicité, j’en doute, parce que si je regarde mon parcours d’exploitante agricole j’aie sollicité toute le peu, et sincèrement si j’avais commis l’irréparable je crois que vos larmes d’hypocrite et vos courriers de mise en garde adressé au préfet et autres…….., viendraient inonder les réseaux, pour faire genre que…. sans que vous preniez réellement compte des dégâts que peuvent causer cet « altruisme » légendaire qui date de bien avant 1848.