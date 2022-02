Courrier des lecteurs Comment calmer l’humaine pagaille de la plus belle planète de l’Univers ?

Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 14:39

Comme aux Echec, Poutine avance ses pions avec prudence mais, on le voit bien, derrière sa stratégie, il y a une détermination sans faille qu’il annoncé par ces quelques mots : Qui tenterait d’interférer doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences que vous n’avez jamais connues ».



Prudent, le monde occidental courbe le dos. Cela nous sauvera peut-être de l’apocalypse nucléaire mais cela signera aussi la fin de sa suprématie. Directement ou indirectement, c’est bien la dynamique occidentale qui a mené le Monde à l’inégalité et à la pauvreté de plus de 50% des Humains, source principale des tensions du Monde.



Si l’on échappe à l’embrasement final, il nous reste à espérer que le Monde s’assagisse et résolve définitivement ses problèmes.



En tout cas, l’Occident vient de rater une occasion de se racheter en proposant à Poutine et au reste du Monde, un tour de table un peu plus honnête au cours duquel les pays riches n’auraient plus le droit de véto. Cela aurait été possible en proposant, par exemple que l’Ukraine devienne provisoirement une zone tampon indépendante et inaliénable en attendant que l’humanité choisisse une voie plus durable. Ce ne serait que justice pour la plus belle planète de l’Univers colonisée par l’espèce animale la plus intelligente, dit-on.









