Comment bouger en janvier à Saint-Paul

Bouger pour la forme et la santé. Il s’agit d’un slogan mais aussi du nom de la nouvelle manifestation sportive et gratuite lancée le 7 janvier 2019 dans plusieurs quartiers de la ville saint-pauloise. Elle se déroulera jusqu’au 24 janvier.Saline-les-Bains, Plaine-Bois de Nèfles et Saint-Paul… Cet événement constitue un complément au dispositif Bouger Ô, organisé dans tous les autres secteurs de la commune.Pour les non-adhérents à Bouger Ô, vous pouvez vous inscrire à Bouger pour la forme et la santé. Vous obtiendrez plus d’informations au 02 62 34 49 34. Le numéro du service des Sports de la ville de Saint-Paul.Afin de valider votre inscription, il faudra vous munir d’un certificat médical et d’une attestation d’assurance de responsabilité civile. Les participants à Bouger Ô, eux, n’ont aucune démarche à accomplir.Pendant ces trois semaines de sport, direction les salles polyvalentes, les cases et les cours de tennis de la commune. Dance fit, zumba, danse en ligne, fitness, body combat et gym d’entretien…Vous vous défoulerez en pratiquant ces multiples disciplines sportives. Découvrez le programme et le calendrier prévus ci-dessous.