Communiqué Comment bien retourner en forêt Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 18:59 | Lu 103 fois





Le Covid-19 n’a pas disparu. Tout d’abord, le déconfinement ne signifie pas un retour à la normale. Les mesures gouvernementales récemment données dans ce cadre sont à respecter en forêt, notamment les groupes doivent être limités à 10 personnes, également pour le pique-nique.



L’interdiction de camper est toujours en vigueur (les contrevenants seront verbalisés). Chacun doit également respecter les mesures barrières et dans le cas de rencontres avec d’autres usagers (notamment sur les zones d’accueil ou de parking aussi à proximité des ouvriers forestiers en action), chacun doit veiller à respecter les mesures de distanciation physique.



Balades en forêt... les accès routiers et les sentiers : Restez vigilants et informez-vous.



Le Département et l’ONF attirent l’attention du public sur l'importance de cette vigilance :



̧ Les routes forestières sont ouvertes mais la densité de la végétation sur les accotements peut rendre la circulation délicate. Les travaux d’entretien sont en cours et seront livrés dans les 15 jours.

̧ Les aires d’accueil sont dans un état globalement satisfaisant mais certaines peuvent être enherbées voire sales. Une reconnaissance par les équipes de terrain est en cours.



Les Sentiers



Les sentiers n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques de fermeture. Pour rappel, les ouvriers forestiers ont cessé leur activité depuis le 18 mars dernier. Dans ce contexte, les sentiers ont été surveillés mais non entretenus.



Lors de la reprise progressive d’activité et afin de préparer au mieux ce déconfinement, une reconnaissance partielle a été réalisée par les équipes de l’ONF.



Dans le soucis de vous accompagner au mieux, le Conseil Départemental et l’ONF Réunion vous proposeront régulièrement une liste des sentiers classés en 4 catégories selon leur état = 1/ En état praticable 2/ Praticable mais fortement enherbé 3/ Non encore reconnu à pratiquer avec prudence 4/ Fermé car dangereux.



La liste sera consultable sur les sites internet respectifs :



Afin de permettre une remise en état rapide et dans des conditions de sécurité sanitaires appropriées, les sentiers seront temporairement fermés durant ces phases de travaux d’entretien. Une signalétique sera mise en place au début du sentier et l’information correspondante sera consultable sur nos sites internet respectifs. L’ONF et le Département en appellent à la responsabilité individuelle de chaque réunionnais afin de permettre un retour rapide à une situation normale, dans le respect du travail des ouvriers de l’ONF.



Amis randonneurs bon retour en forêt à tous et soyez responsables ! Dans le cadre du déconfinement, les forêts et les sentiers de La Réunion sont à nouveau accessibles. Depuis 8 semaines, les personnes ont été très nombreuses à être privées de ces espaces et ont hâte d’y retourner pour se promener, pratiquer une activité sportive, se détendre... Ces plaisirs redeviennent possibles mais le Conseil Départemental et l’ONF Réunion souhaitent attirer l’attention sur ce retour en forêt, en faisant les rappels nécessaires au regard de la crise sanitaire et la nécessaire information du public.Tout d’abord, le déconfinement ne signifie pas un retour à la normale. Les mesures gouvernementales récemment données dans ce cadre sont à respecter en forêt, notamment les groupes doivent être limités à 10 personnes, également pour le pique-nique.L’interdiction de camper est toujours en vigueur (les contrevenants seront verbalisés). Chacun doit également respecter les mesures barrières et dans le cas de rencontres avec d’autres usagers (notamment sur les zones d’accueil ou de parking aussi à proximité des ouvriers forestiers en action), chacun doit veiller à respecter les mesures de distanciation physique.Le Département et l’ONF attirent l’attention du public sur l'importance de cette vigilance :̧ Les routes forestières sont ouvertes mais la densité de la végétation sur les accotements peut rendre la circulation délicate. Les travaux d’entretien sont en cours et seront livrés dans les 15 jours.̧ Les aires d’accueil sont dans un état globalement satisfaisant mais certaines peuvent être enherbées voire sales. Une reconnaissance par les équipes de terrain est en cours.Les sentiers n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques de fermeture. Pour rappel, les ouvriers forestiers ont cessé leur activité depuis le 18 mars dernier. Dans ce contexte, les sentiers ont été surveillés mais non entretenus.Lors de la reprise progressive d’activité et afin de préparer au mieux ce déconfinement, une reconnaissance partielle a été réalisée par les équipes de l’ONF.Dans le soucis de vous accompagner au mieux, le Conseil Départemental et l’ONF Réunion vous proposeront régulièrement une liste des sentiers classés en 4 catégories selon leur état = 1/ En état praticable 2/ Praticable mais fortement enherbé 3/ Non encore reconnu à pratiquer avec prudence 4/ Fermé car dangereux.La liste sera consultable sur les sites internet respectifs : www.departement974.fr et www1.onf.fr/la-reunion dès ce vendredi 15 mai.Afin de permettre une remise en état rapide et dans des conditions de sécurité sanitaires appropriées, les sentiers seront temporairement fermés durant ces phases de travaux d’entretien. Une signalétique sera mise en place au début du sentier et l’information correspondante sera consultable sur nos sites internet respectifs. L’ONF et le Département en appellent à la responsabilité individuelle de chaque réunionnais afin de permettre un retour rapide à une situation normale, dans le respect du travail des ouvriers de l’ONF.Amis randonneurs bon retour en forêt à tous et soyez responsables !