Comment avoir une alimentation saine ?

Je suis Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste depuis plus de 10 ans. Je suis la créatrice du blog Run au Féminin. J'accompagne les femmes dans leurs objectifs de bien-être après avoir eu un ou plusieurs enfants. C'est un suivi plus large où il faut prendre en compte la maman, le ou les enfants, le conjoint, le statut social.... Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 07:30

Tu veux te reprendre en main ? Tu veux perdre du poids ou simplement faire attention à ton assiette ?

Si tu veux savoir ce que signifie protéine, lipide, glucide, manger équilibré, calories, cet article est fait pour toi. Pour répondre à tes questions, je t'invite à lire mon article Comment avoir une alimentaire saine ? Il y aura des conseils pour prendre en main ton alimentation étape par étape et des idées pour mettre en place les changements vers une alimentation saine. Bonne lecture et si tu as des questions, tu peux me contacter via ma page " contact " de mon blog. Lire la suite sur Run au féminin