A la Une . Comment assurer la sécurité des agents routiers ?

Les agents routiers se mettent en danger pour assurer votre sécurité. Et vous comment assurez-vous leur sécurité ? La préfecture fait le point sur les bons gestes, notamment réduire la vitesse et changer de voie. Par N.P - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 14:34





Qu’est-ce que le corridor sécurité ?



Le corridor de sécurité consiste en une distance que tout conducteur doit respecter dès l’approche de personnels intervenant sur le bord d’une route, voie rapide ou autoroute. Celui-ci impose au conducteur de s’écarter d’au moins une voie, lorsque c’est possible, des agents en intervention. La législation relative au corridor de sécurité a été publiée au Journal officiel du 18 septembre 2018 (décret 2018-795 du 17 septembre 2018).



- Réduisez impérativement votre vitesse lorsque vous rencontrez des éléments signalant la présence d’un véhicule, d’un chantier ou d’un agent en intervention sur le bord de la chaussée.



- Changez de voie de circulation quand cela est possible pour emprunter celle qui est la plus éloignée des agents et ainsi laisser au minimum une voie d’écart entre vous. Dans l’éventualité où cette procédure ne serait pas réalisable, placez-vous sur le bord opposé de celui où a lieu l’intervention.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une contravention de quatrième classe :



- une amende forfaitaire de 135 € (minorée à 90 €, majorée à 375 €) ;



- une perte éventuelle d’un point sur le permis de conduire selon l’infraction constatée par les forces de l’ordre à proximité de la zone d’intervention.



