A la Une . Comment améliorer le réseau routier ?

Ce soir, #LeDébatDuCouvreFeu se penche sur l’état des routes à La Réunion. Quels en sont les points faibles ? Comment le faire évoluer ? La parole est à vous ! Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 21:00





Vous êtes nombreux à déplorer des difficultés de circulation, surtout par temps de pluie. Les embouteillages sont aussi légion à La Réunion. Les bouchons gratinés sont visibles dans le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud. Aucune micro-région n'est épargnée par les ralentissements aux heures de forte affluence.





La Région investit lourdement dans les transports. 160 millions d'euros ont été débloqués en 2021 : 90 millions pour la Nouvelle Route du Littoral et 70 millions pour les autres routes et les transports. Et 33 millions d'euros ont été mobilisés pour le fonctionnement. Des avancées marquantes ont récemment été faites, comme le nouveau pont de la Rivière des Galets ou celui de la Rivière Saint-Denis.



Donnez votre avis



Que pensez-vous de l’état des routes réunionnaises ? Comment voulez-vous voir le réseau routier évoluer ? Faut-il abandonner le tout-voiture ?



