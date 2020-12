Rubrique sponsorisée Commémorative de l’abolition de l’esclavage - Fèt Kaf du 20 décembre 2020

Commémorative de l’abolition de l’esclavage

Fèt Kaf du 20 décembre 2020





PROGRAMME



Dimanche 20 décembre 2020



De 9h00 à 19h00 :



Au CRR de Saint-Denis

(Conservatoire à Rayonnement Régional de la Région)



Centre Maxime Laope - 6 bis, rue Pasteur - Saint-Denis

09h00 : Conférence de presse " la patrimonialisation de l’esclavage "



10h00 : Cérémonie d’ouverture.



10h30 : Musique, Zandémik Maloya (M. Jérôme Lin)



11h00 : Conférence, professeur Prosper Eve, membre du conseil scientifique de la FME " Le sens de la journée du 20 décembre 1848 " dans le cadre de la patrimonialisation de l’esclavage



11h30 : Débat



11h45 – 12h15 : Fonnkézèr, Mme Marie Sisahaye Girardo (Mari Sizay)



13h30 – 14h30 : Interventions virtuelles : M. Tabué Nguma de l’UNESCO, label " Site de mémoire associé à La Route de l’esclave - résistance, liberté, héritage "

M. Mactar Ndoye, représentant Haut-commissariat des droits de l’homme " La Décennie 2015-2024 "



14h30 – 14h45 : Musique, M. Chang-Haï Yu, violoniste



14h45 – 15h15 : Conférence, Mme Sabine Noël, Docteur en Histoire, " Portrait d’une compagne de couleur à Bourbon pendant l’esclavage "



15h15 : Débat



15h30 – 16h30 : Espace de parole ouvert au public [implication participative du projet Mémorial]



16h30 – 19h00 :

Fonnkézer-kontèr, M. Grégory Illan / Mme Marie Sisahaye Girardo (Mari Sizay)

Musique, Koulèr nasyon maloya, de Sainte Suzanne / M. Chang-Haï Yu, violoniste



Entrée libre et gratuite en se référant aux restrictions sanitaires



Toute la journée, des activités pédagogiques animées par M. Jannick Fontaine, docteur en géographie, concepteur et éditeur de la plateforme numérique Histoire / géographie [CAPELINE974].



Les thèmes : l’abolition de l’esclavage et la patrimonialisation de l’esclavage (mots croisés : histoire de La Réunion 18ème–19ème siècle ; QCM : abolition de l’esclavage 1848 ; tests de connaissances sur la patrimonialisation de l’esclavage)



Expositions : " Abolir à La Réunion : l’esclavage à Bourbon, sujet d’histoire, enjeu de Mémoire " -Textes du professeur Prosper Eve, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage [FME]

" Évolution de la parcelle de la prison Juliette Dodu dans la cartographie ancienne de Saint-Denis " (Kartyé lib Mémoire & Patrimoine océan Indien)



Mini-exposition sculptures artistiques (bronze) : 3 pièces de M. Nelson Boyer / 5 pièces de M. Henri Maillot



