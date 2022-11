Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Commémoration du 80e anniversaire de la libération de La Réunion La Présidente de Région, Huguette BELLO, s’est rendue au lycée Léon de Lépervanche ce lundi 28 novembre pour la commémoration du 80ème anniversaire de la libération de La Réunion. Étaient présents, Chantal GAWRONSKI, Proviseure du lycée, Chantal MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie de La Réunion et Isabelle ERUDEL, Conseillère Départementale.

La commémoration du 28 novembre 1942, célèbre la libération de notre île conquise ce jour-là grâce à la conjonction de deux événements décisifs : l’arrivée du contre-torpilleur « Léopard » dans les eaux réunionnaises, et la mobilisation victorieuse des Portois, qui demeure un moment déterminant et une expérience exemplaire dans l’histoire de La Réunion.



Après une présentation théâtralisée de la vie de Léon de Lépervanche et de son rôle dans la libération de 1942 par les élèves du lycée éponyme, les officiels ont procédé au dévoilement de la plaque commémorative.



« Si l’arrivée du Léopard marque la fin des deux années placées sous le règne du maréchal Pétain, le passage de La Réunion du régime de Vichy à la France Libre est largement symbolisé par un homme : Léon de Lépervanche. Quatre-vingt ans plus tard, c’est ce leader que nous célebrons. Un leader qui poursuivra son combat en se faisant élire maire du Port aux élections de mai 1945, en redevenant conseiller général mais aussi en devenant député, aux côtés du Docteur Raymond Vergès, sous les couleurs de leur nouveau parti politique, le CRADS, le Comité républicain d’action démocratique et sociale. La démocratie et la situation sociale sont deux préoccupations majeures des responsables politiques de ce parti. La Réunion sort exsangue de ces deux années. Certains historiens n’hésitent pas à parler du « pire blocus qu’ait connu une colonie française ». L’ile a vêcu en quasi-autarcie. Les cultures vivrières qui remplacent la canne ne suffisent pas pour nourrir la population. Il n’y a plus de tissus, três peu de médicaments. C’est le règne du rationnement, de la misère, de la souffrance mais aussi d’une certaine fierté quand on prend la peine d’écouter les témoignages de celles et ceux qui ont vécu cette époque. Le combat de Léon de Lepervanche en faveur de la départementalisation se comprend aussi à la lumière de cette période. Pour la sincérité de son engagement pour l’intransigeance de son action pour la modestie qui a caractérisé sa vie, nous devons lui rendre hommage et le faire particulièrement à la date du 28 novembre comme nous le faisons aujourd’hui. Mais il est évident que Léon de Lépervanche mérite d’être mieux connu notamment par les plus jeunes pour lesquels il peut être une belle source d’inspiration et de convictions. Merci à vous, jeunes filles, jeunes gens, mesdames et messieurs les professeurs, Madame la Proviseure, merci à vous tous et à vous toutes qui oeuvrez dans ce lycée si bien nommé de contribuer au rayonnement de ce grand Réunionnais. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion.





