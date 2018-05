Commémoration du 8 mai 1945

Une cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 était organisée ce mardi, au monument aux morts, Place de l’église à Saint-Gilles-les-Hauts. Autour du sous-préfet, Frédéric Carre, du Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et d’anciens combattants, un groupe d’enfants (venus avec leurs parents) a interprété la Marseillaise et le Chant des Partisans, à l’issue du dépôt de gerbe. Le représentant de l’Etat dans l’ouest a insisté sur l’importance d’associer la population, et en particulier les jeunes véritables passeurs de mémoire, aux cérémonies commémoratives. Le maire, accompagné de plusieurs élus du conseil municipal (dont Gertrude Carpanin par ailleurs conseillère départementale) a évoqué la nécessité d’entretenir cette mémoire afin de bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et protéger le vivre ensemble réunionnais.