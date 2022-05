Communiqué Commémoration du 8 Mai 1945 à Saint-Leu : Se souvenir pour éclairer notre présent et notre avenir

Le maire de Saint-Leu, les élus du Conseil municipal, le président de l’association des anciens combattants ainsi que les officiels représentant la Gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers de Saint-Leu ainsi que la police municipale ont commémoré l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale, ce 8 Mai aux monument aux morts. Voici leur communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 06:07

Alors que la guerre sévit aux portes de l’Europe, ce devoir de mémoire revêtait un écho particulier.

Bruno Domen l’a d’ailleurs souligné dans son discours : “Nous célébrons l’armistice au même moment où les valeurs portées par notre République sont mises à mal : la paix, la liberté, l’égalité, le respect…Cela se passe en Ukraine mais aussi dans d’autres pays qu’il ne faut pas oublier, là où les libertés fondamentales notamment des femmes, sont bafouées.” A l’occasion de ce 8 mai, le Maire et le Président de l’association des Anciens combattants ont dévoilé la mise à jour des plaques commémoratives : 28 noms ont été ajoutés. Au total, ce sont 71 Saint-Leusiens morts pour la France : 56 lors de la 1ère guerre mondiale, 7 durant la guerre d’Indochine, 1 en opération extérieure et 7 lors de la Seconde guerre mondiale. Cette cérémonie du souvenir a également fait la part belle à l’avenir, avec le jeune Loïc Boyer. Il a reçu un diplôme récompensant ses trois années de service accompli en qualité de porte-drapeau. Cette cérémonie du souvenir a également fait la part belle à l’avenir, avec le jeune Loïc Boyer. Il a reçu un diplôme récompensant ses trois années de service accompli en qualité de porte-drapeau.