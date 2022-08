Commémoration du 75ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde

Fruit d’une bataille sanglante, muri par le souhait de la démocratie, l’Inde obtient son indépendance, guidée par les pas de Ghandi.

"Depuis son indépendance, l’Inde a continué à œuvrer pour devenir un géant. Que de chemin parcouru en trois quarts de siècle !", nous dit la Présidente de Région. "L’Inde est une de nos « Terres-mères ». Nous n’oublions pas que dès le début de son peuplement, à partir de la 2ème moitié du XVIIe siècle, notre île a reçu de l’Inde de nombreuses femmes qui lui manquaient cruellement. Elles sont les aïeules de beaucoup d’entre nous. Durant la période où l’esclavage avait cours à La Réunion, de l’Inde sont venus des esclaves, souvent à talents comme on disait alors, ainsi que des travailleurs libres, des « lascars » pour nos navires, des « dérouilleurs d’armes » pour nos soldats, des artisans pour notre population. Mais c’est surtout après l’abolition de l’esclavage en 1848 que nous avons reçu nombre de travailleurs engagés dont 117 000 entre 1848 et 1933 étaient originaires de l’Inde. Ils forment aujourd’hui une des plus importantes composantes de notre population. L’apport de l’Inde à la culture et à l’identité réunionnaises est considérable, dans notre langue créole, dans nos musiques et nos danses, dans notre cuisine. Le peuple réunionnais s’est approprié les manifestations des religions et de la culture indienne. L’indépendance de l’Inde a ouvert la voie aux autres indépendances, sonnant l’heure de la décolonisation."



Pour le Président du Département, "cette manifestation est l’occasion de porter un regard sur les relations historiques entre La Réunion et l’Inde." Pour Madame le Maire de Saint-Denis, "ce combat, aux valeurs universelles, inspire encore aujourd’hui. Pour les Réunionnais, l’Inde est chez nous."