Le Commissaire Jerome Besse a présidé aujourd'hui la cérémonie de commémoration du 73 ème anniversaire de la création des C.R.S (Compagnie Républicaine de Sécurité).



Le chef du S.I.A.A.P (Service d'Intervention d'Aide d'Assistance et de Proximité) a pour l'occasion, invité l'amicale des anciens C.R.S dont le président Fernand Dutoit était présent à la cérémonie.



Les formations de C.R.S sont présentes depuis 45 ans sur l'île de la Réunion.



La cérémonie a débuté par une revue des troupes du commissaire Besse. Un hommage aux morts a ensuite été rendu devant la plaque commémorative située devant le commissariat du Chaudron.



Il a salué la mémoire des aînés ainsi que de tous les policiers morts en service. Il a indiqué : "C'est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, entre le passé et l'avenir."



Pour finir, le commissaire Besse a tenu à rappeler combien il est important de maintenir les commémorations.



Pour les plus septiques, il a cité notamment Victor Hugo : "Nos souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux."