Communiqué Commémoration du 60e anniversaire de la création de l'école normale de Bellepierre à Saint-Denis





Ce système a pris fin progressivement à compter de 1970.



A cette occasion, l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Enseignement de La Réunion (ESPE), qui a succédé à cet établissement (après l'IUFM), souhaite organiser une semaine commémorative du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018.



L'événement se déclinera en plusieurs thèmes dont une série de conférences relatives à la place de cet établissement dans le système éducatif de La Réunion des années soixante, des témoignages d'anciens élèves internes de l'école normale et une journée de retrouvailles des normaliens des promotions 1957 à 1971 le mercredi 20 juin 2018.



L'ESPE lance un appel à contribution en direction de tous les anciens internes de l'école normale, qui pourra se décliner de différentes manières, telles, la mise à disposition d'archives photographiques ou écrites personnelles, les témoignages de vécus de normaliens, ou tout simplement la participation à la journée commémorative ou aux conférences. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour enrichir et compléter ce projet qui espère fédérer le plus grand nombre d'acteurs concernés afin que cette commémoration soit une réussite.



L'ESPE met dès à présent une adresse dédiée, à disposition de celles et ceux qui souhaitent contribuer ou participer à cet évènement :



60ans-ecole-normale@univ-reunion.fr En 2018 il y aura 60 ans qu'était créée l'Ecole Normale de Bellepierre à Saint-Denis. Etablissement d'enseignement secondaire doté d'un internat et accueillant après concours de fin de troisième (le CREM) les élèves maîtres, les "normaliens", de la seconde à l'obtention du Bac ; suivait une quatrième année dite de formation professionnelle qui conduisait à leur titularisation en qualité d'institutrices ou d'instituteurs ou leur intégration dans une formation de professeurs du second degré.Ce système a pris fin progressivement à compter de 1970.A cette occasion, l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Enseignement de La Réunion (ESPE), qui a succédé à cet établissement (après l'IUFM), souhaite organiser une semaine commémorative du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018.L'événement se déclinera en plusieurs thèmes dont une série de conférences relatives à la place de cet établissement dans le système éducatif de La Réunion des années soixante, des témoignages d'anciens élèves internes de l'école normale et une journée de retrouvailles des normaliens des promotions 1957 à 1971 le mercredi 20 juin 2018.L'ESPE lance un appel à contribution en direction de tous les anciens internes de l'école normale, qui pourra se décliner de différentes manières, telles, la mise à disposition d'archives photographiques ou écrites personnelles, les témoignages de vécus de normaliens, ou tout simplement la participation à la journée commémorative ou aux conférences. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour enrichir et compléter ce projet qui espère fédérer le plus grand nombre d'acteurs concernés afin que cette commémoration soit une réussite.L'ESPE met dès à présent une adresse dédiée, à disposition de celles et ceux qui souhaitent contribuer ou participer à cet évènement : NP Lu 88 fois





Dans la même rubrique : < > CGTR Éduc'action : La grève des personnels "massivement" suivie au collège Adrien Cerneau Saint-Benoît et acter dépoussièrent le bal !