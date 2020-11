A la Une .. Commémoration du 11 novembre: Un ancien combattant de 99 ans prend son assistante de vie en otage

Un ancien combattant âgé de 99 ans et armé d'un fusil, a pris en otage son assistante de vie qui l'aide au quotidien et l'a enfermée dans une cabane de son jardin, car il la suspectait d'avoir dérobé une veste ornée de toutes ses médailles militaires.



Le vieil homme avait débarqué, en août 1944, sur les plages de Provence pour libérer la France. Tous les ans, il assiste paré de toutes ses médailles aux commémorations du 11 novembre 1918, ce jour où l’Armistice de la première guerre mondiale fut signée, à 5h20 du matin, dans un train stationné dans la clairière de Rethondes, dans la forêt de Compiègne.



Il a donc très mal réagi hier en constatant la disparition de ses effets militaires.



Persuadé que c'était son assistante de vie qui en était à l’origine, il a sorti son fusil et l'a conduite sous la menace de l'arme dans une cabane, au fond du jardin, où il l'a enfermée.



La jeune femme a été libérée par les forces de l'ordre qui avaient été averties par son mari.



Le vieil homme a été entendu, en audition libre, par les policiers. Aucune charge n'a été retenue contre lui, mais ses armes ont été confisquées. Quant à sa veste, il est possible qu’elle ait été rangée dans un carton et donnée par mégarde à une association.



