C’est un moment important et un travail de mémoire que la commémoration qui se déroule chaque 11 novembre et ce depuis 2004, au Lazaret de la GrandeChaloupe. En collaboration avec plusieurs associations représentant la diaspora de notre île, le Département organise cette cérémonie solennelle pour rendre hommage aux travailleurs engagés venus de continents lointains pour suppléer le manque de main d’œuvre dans les plantations de canne à sucre.



Le vendredi 11 novembre est connu pour être le jour de l’armistice de la 1ère guerre mondiale mais c’est aussi le jour de la commémoration des travailleurs engagés.



Depuis 2004, le Département de La Réunion s’associe à la Fédération Tamoule pour perpétuer cette cérémonie d’hommage. « II faut que band domoun i koné que le 11 novembre c’est aussi cette commémoration en hommage aux engagés que la passe par le Lazaret. II faut queLa Réunion i réapropri a li son l’histoire… Nou lé en perpétuel apprentissage », a expliqué Daniel Minienpoullé, de la Fédération Tamoule de La Réunion.



Une commémoration organisée en partenariat avec plusieurs associations dont la Fédération des Associations chinoises, de l’association KAFPAB et les associations MIARO et ZANGOUN. « Je n’aurai de cesse d’honorer les initiatives des collectivités pour réhabiliter et valoriser les sites de mémoire comme celui de la Grande Chaloupe. C’est important de faire vivre la transmission intergénérationnelle surtout pour les plus jeunes », a indiqué Honoré Rabesahala de l’association MIARO qui représente les engagés venus de Madagascar.



En effet, tous s’accordent à dire l’importance que signifie ce moment de recueillement en hommage à tous ces engagés qui sont venus ici à La Réunion, des ancêtres d’une histoire commune qui ont donné naissance à cette nation multiculturelle.



Le départ de la procession se fera à 10h00 du Lazaret n°1 vers la mer avec pour la 1ère fois une danse des lions. Suivront les hommages des différentes associations. Un temps culturel débutera à 12h00 jusqu’à 15h00avec la visite du chantier de réhabilitation du Lazaret n°2. Toute la journée, les visiteurs pourront découvrir les expositions « Quarantaine et Engagisme » et « Métissage Végétal ». Ils pourront également visiter l’archéo capsule « Archéologie des migrations ».Pour ceux qui sont à la recherche de leurs racines, le Cercle Généalogique deBourbon sera présent. Différents stands et animations culturelles sont également au programme. En s’associant à cette journée en mémoire des engagés, le Département confirme sa volonté de contribuer à la préservation d’un site, à la connaissance d’une histoire dont les ramifications dépassent largement les frontières de la Grande Chaloupe.





Les chantiers engagés par le Département



Le Lazaret n°1 : tout d’abord avec l’organisation de 5 chantiers d’insertion a permis une ouverture permanente de ce site au public (2008).S’ajoutent à cela la réalisation d’expositions et de films documentaires, la mise en place de programmes de recherches et de collecte de témoignages, la présentation d’un ouvrage de référence se rapportant à la période de l’engagisme et aux conditions de vie dans ce lieu de quarantaine.



Le Lazaret n°2 : en 2012, un chantier archéologique a permis de livrer des informations nouvelles sur ce qu’était une quarantaine et comment s’organisait la vie à l’intérieur de l’enceinte du Lazaret n°2. Dans le même temps, la réalisation d’une digue a été entreprise afin de conforter les berges et éviter tout risque d’inondation et d’érosion du site.



Le chantier de consolidation des bâtiments du Lazaret n°2 s’est achevé en2021 et sera suivi en 2023 par la phase des travaux d’aménagement qui permettra de rendre le site totalement accessible au public.



En 2023, un portail numérique sera réalisé pour rendre accessible ce lieu de mémoire au cœur de l’histoire de la quarantaine et de l’engagisme. Il s’agira en un clic de plonger dans l’histoire de l’engagisme à La Réunion mais également dans l’Océan Indien.´