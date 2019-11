Commémoration des travailleurs engagés de La Réunion au Lazaret de la Grand Chaloupe

Une journée en mémoire des engagés

Rappel du programme

10h00 / 11h00

11h15

11h00 / 16h30

12h

Pique-nique partage offert par les associations

Toute la journée

Visite des expositions du lazaret n°1

Quarantaine et Engagiste

Métissage végétal

L’île de la Grande Chaloupe, hommage à Raymond Barthes

Recherches généalogiques avec le Cercle Généalogique de Bourbon

Stands associatifs et animations culturelles

Visite de la gare de chemin de fer et des locomotives avec l'association Ti Train

Cette commémoration s'est déroulée lundi 11 novembre sur le site emblématique du Lazaret de la Grande Chaloupe, site de quarantaine érigé au 19e siècle.Depuis plusieurs années, la Collectivité s’est associée à la Fédération Tamoule de La Réunion pour l’organisation de cet événement, et afin de lui donner une plus grande ampleur, s’est entourée d’un collectif constitué d’associations représentant différentes communautés de La Réunion et d’associations de proximité: la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, le Conseil Représentatif des Associations Noires (Le CRAN), l’association KAFPAB, les associations MIARO/ZANGOUN et l’Association Musulmane de La Réunion.« Cette commémoration est placée sous le signe du partage et de la transmission, particulièrement auprès des jeunes. Elle s’inscrit dans notre volonté de faire connaître l’histoire de l’engagisme au plus grand nombre car les travailleurs engagés ont contribué à façonner le visage métissé de La Réunion d’aujourd’hui. Les visiteurs ont pu apprécier les expositions et les différents ateliers proposés par le Lazaret et les associations tout au long de la journée » précise Jessica Play, responsable du Lazaret de la Grande Chaloupe.PROCESSION ET HOMMAGE AUX ENGAGES FACE A LA MERDépart de la procession du lazaret n°1 vers la merHommage de la Fédération Tamoule de La RéunionHommage de la Fédération des Associations Chinoises de La RéunionHommage des associations CRAN et KAFPABHommage des associations MIARO et ZANGOUNHommage de l'Association Musulmane de La RéunionDiscours des officielsTemps culturelConcert du groupe RenésensL’univers de Renésens se situe au confluent des cultures créoles et celtiques, dans un monde créatif, authentique, original et mystique. Il se nourrit de multiples influences aussi bien indiennes, africaines ou européennes que contemporaines, à l’image de l’île qui l’a vu naître en 1998 : La Réunion. Le groupe Renésens a présenté la chanson L’Engagé malbar qui mêle l’histoire familiale d'Emilien Narsimoulou (1917-2001), petit-fils d’engagée, et la grande histoire de l’engagisme à La Réunion.