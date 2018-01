Commémoration de la libération d’Auschwitz

Auschwitz incarne plus que tout, la barbarie nazie de la seconde guerre Mondiale (1939-1945).



Son nom évoque ainsi le système concentrationnaire, l’instrument de mise à mort programmée de plusieurs millions d’hommes, de femmes et d’enfants déportés.



"Je suis fier d’associer la Ville de Saint-Paul à ce travail de mémoire indispensable pour contribuer à rendre l’oubli et l’indifférence impossibles", souligne le Maire, Joseph Sinimalé. Une implication et un "travail de mémoire et d’histoire dans la lutte contre l’antisémitisme et l’atteinte à la dignité de l’homme" salués par Marc Obadia, président de la communauté juive de la Réunion.