Commémoration de la Journée internationale de la non-violence: Jean-Marie Virapoullé réagit

Comme tous les ans, la Journée internationale de la non-violence a été commémorée partout dans le monde le vendredi 2 octobre 2021. C’est la date d’anniversaire du Mahatma Gandhi, apôtre de la non-violence et père de la Nation indienne. A Saint-André, la cérémonie commémorative s’est tenue devant la stèle située au rond-point de la route départementale de la Rocade-Sud à proximité du lycée éponyme.



"En tant que Vice-président du Département, j’ai activement contribué à l’installation de cette statue inaugurée le 2 octobre 2019. A cette occasion, les différents établissements scolaires de la ville avaient été conviés afin que le message de Gandhi - figure emblématique de la Paix, de la tolérance, du respect de l’autre et du partage - soit transmis aux nouvelles générations.



"Mais cette année encore, je m’étonne que la municipalité de Saint-André rende hommage à ce grand homme sur un site géré par le Département, sans convier les élus de cette même collectivité. Les élus départementaux ont été oubliés pour la deuxième année consécutive. Est-ce cela l’esprit de tolérance, de respect de l’autre et de partage prôné par le Mahatma ?



"Par ailleurs, je tiens à féliciter les agents de la cellule embellissement du Département, pour la qualité de l’aménagement paysager de ce rond-point. Le professionnalisme de ces agents est reconnu de tous et salué par les habitants du quartier.



"J’émets enfin le souhait que l’année prochaine, le message de Gandhi soit réellement compris par l’actuelle majorité municipale de Saint-André et que dans un esprit apaisé et d’unité, nous puissions nous retrouver autour de cette très belle statue, symbole de tolérance et de respect avant tout".



Jean-Marie Virapoullé