Communiqué Commémoration de l'exécution des esclaves révoltés de St-Leu : Ces élus d'opposition ne s'associent pas à la démarche

"Si nous ne sommes pas contre le fait de rendre hommage aux révoltés de Saint-Leu, nous nous élevons contre l’organisation d’une telle manifestation, alors qu’il n’existe pas de preuve formelle en ce qui concerne la date et le lieu exacts de cette exécution", expriment des élus de l'opposition saint-pauloise à la veille de la journée de commémoration organisée par la municipalité. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 17:21

Des élus de l’opposition tiennent à faire savoir qu’ils ne s’associent pas à l’invitation du Maire, faite en son nom propre et au nom des élus du conseil municipal, pour commémorer l’exécution des esclaves révoltés de Saint-Leu, laquelle, selon le texte de cette invitation, aurait eu lieu le 15 avril 1812, à l’emplacement l’actuel square de l’Appel du 18 Juin. Si nous ne sommes pas contre le fait de rendre hommage aux révoltés de Saint-Leu, nous nous élevons contre l’organisation d’une telle manifestation, alors qu’il n’existe pas de preuve formelle en ce qui concerne la date et le lieu exacts de cette exécution. De plus, à ce non-respect de la vérité historique il y a lieu d’ajouter cette ombre portée à la mémoire des soldats saint-paulois morts pour la France et auxquels cette place a été jusqu’ici exclusivement dédiée, ce qu’atteste le Monument aux Morts érigé là en 1922.