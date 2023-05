A l'occasion de la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen a salué la présence de personnalités politiques, des anciens combattants, des représentants des forces armées, et des citoyens venus ce matin effectuer le devoir de mémoire.

Cette année, le caractère intergénérationnel de l’hommage était renforcé avec la présence de la classe de défense du collège de la Chaloupe et celle de Marie Andrée Van Dionant.

La Saint-Leusienne âgée de 101 ans a fait le déplacement. A l’âge de 21 ans, elle s’engagea dans les forces françaises. Spécialiste des transmissions, elle fut incarcérée à Paris et a vécu la libération dans un cachot allemand. Libérée, elle fut remerciée pour son engagement sans faille.