A la Une . Commémoration de l’Armistice : Saint-Paul rend hommage aux héros réunionnais

Une cérémonie capitale dans la transmission du devoir de mémoire. Voici l’un des enjeux de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 célébrée au Square Célimène de La Saline ce 11 novembre 2022. Le communiqué de la mairie de St-Paul : Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 12:34

Saint-Paul vient de vivre cette semaine un moment historique avec le passage de la Flamme du Soldat Inconnu sur notre terre. La Ville a été la seule commune de La Réunion à garder et veiller cette Flamme toute la nuit. Cette flamme représente le symbole du sacrifice de tous les Saint-Paulois et de toutes les personnes mortes pour protéger la patrie.



L’Armistice permet d’être les passeurs de leurs mémoires. La présence des anciens combattants à ce moment d’unité est le signe de notre reconnaissance éternelle envers ces défenseurs de la liberté. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, salue également la mémoire d’un marmay de la Saline, Lucas LATCHOUMAYA, disparu en 2020, frappé par une maladie foudroyante, à l’âge de 33 ans.



La municipalité tient à rendre hommage à l’un de ses enfants. Lucas a obtenu une bourse de recherche pour achever son Doctorat au service culturel de Saint- Paul, Ville d’Art et d’Histoire. Afin de lui rendre hommage, plusieurs membres de sa famille, dont sa maman et son épouse, ont été invité·es par la Municipalité à cette commémoration.



Commémorer ce 11 novembre c’est aussi célébrer le parcours héroïque des combattants de la paix. C’est aussi célébrer leur victoire contre la barbarie. Témoigner de notre reconnaissance envers eux participe au devoir de mémoire. L’engagement immédiat des Réunionnais, incorporés, appelés ou engagés dans la Grande Guerre est un élément reconnu par l’Histoire.