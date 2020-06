Commémoration de l’Appel du 18 juin

« Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire (…)”.

Ces mots prononcés voilà 80 ans, par un général encore inconnu, sur les ondes de la BBC à Londres ont radicalement changé le cours de l’histoire.



Aujourd’hui encore, l’Appel à la résistance et à poursuivre le combat du général de Gaulle face à l’invasion Allemande est perçu comme un moment historique.



Ce jeudi 18 juin, toute la France a commémoré cette date inscrite dans tous les manuels d’histoire et qui fait partie du patrimoine national.



À Saint-Paul, la tradition a été respectée aussi en présence du sous-préfet de l’arrondissement, des membres des anciens combattants, des personnalités civiles et militaires.



Après les différents discours, le jeune Benjamin, membre du Conseil communal des enfants et des jeunes (CCEJ) a lu le discours prononcé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle. La cérémonie s’est achevée avec le traditionnel dépôt de gerbes.