Comme un temps de Mars ces prochains jours

le soleil matinal ne s'encombre pas des quelques nuages qui trainent sur l'Ouest, le Sud et le Nord.En revanche il est rapidement plus contrarié sur le littoral Est entre Saint Jo et Sainte Marie car des bandes faiblement pluvieuses actuellement au large rentrent en matinée. Les pentes et hauts de ces régions comme les Plaines et le volcan sont exposés.➡️la couverture nuageuse assombrit le ciel des hauts de la moitié Ouest. Quelques ondées se déclenchent et au gré de quelques débordements nuageux côtiers touchent brièvement la côte de façon isolée. Des éclaircies sont revenues sur le littoral Est Nord-Est.est ressenti sur le Nord avec des rafales qui pointent à 50/55km/h. Vers Saint Jo ou Pierrefonds il s'autorise même quelques excès de vitesse jusqu'à 60km/h.En fin de matinée le vent rentre un peu au Nord du Port .est agitée sauf sur le littoral Ouest.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.restent légèrement supérieures aux normales du Nord-Ouest au Sud-Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h10 le 18 --18h53 le 17🧳 La pression atmosphérique à 06h à Gillot : 1015.3