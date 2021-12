Comme un air de Noël dans le réseau de lecture publique !

C’est un programme riche en animations qui attend les visiteurs des médiathèques et bibliothèques du territoire ces prochains jours. Ateliers artistiques, spectacle de marionnettes, lecture de contes, ateliers jeux éducatifs, atelier de fabrication de boules de Noël personnalisées, Village de Noël et projection de film de Noël seront au menu des festivités dans les médiathèques et les bibliothèques du territoire. Terre apprenante et innovante, Saint-Paul propose dans son réseau de lecture publique : bibliothèque de Plateau Caillou, bibliothèque du Guillaume, bibliothèque de Bois-de-Nèfles, médiathèque Leconte De LISLE et médiathèque Michel ADÉLAÏDE, des activités ludiques dans le cadre des fêtes de Noël. Petits et grands, si vous souhaitez participer à l’une de ces activités, l’inscription est obligatoire (numéro figurant sur l’affiche). Ces activités se tiendront dans le strict respect du protocole sanitaire actuel et de la réglementation édictée par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19. Nous vous invitons donc à la prudence et au strict respect des gestes barrières et au port du masque obligatoire.

