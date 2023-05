Comme l’humanité, les Réunionnais sont en train de tuer la poule aux œufs d’or

Il n’est pas très bon d’imiter les mauvais. Et les humains, (on finit tous par le savoir), sont en train de massacrer leur planète. Vous ne me croyez pas ? OK. Alors, prenons quelques exemples. Et pourquoi pas l’un des fleurons de l’ile, l’une des productions qui a contribué au temps lontan, à faire sa réputation. En effet, il fut un temps où La Réunion produisait 200 tonnes de vanille par ans. Et, pas n’importe quelle vanille, la meilleure vanille du Monde. Et, cerise sur le gâteau, nous étions le premier producteur mondial. Aujourd’hui, nous atteignons péniblement 20 tonnes par ans, dont une partie, produite sous serre, est de qualité médiocre (50% de vaniline en moins par rapport à celle produite en forêt). Cherchez l’erreur. Voulez-vous un autre exemple ? Alors, prenons l’ananas Victoria, un autre fleuron. Il fructifie naturellement de décembre à février. Mais cela ne convient ni aux consommateurs, ces enfants gâtés qui veulent en manger toute l’année, ni aux agriculteurs, trop heureux d’augmenter leur production et de gagner un peu plus de sous qu’avec la canne. Alors, des affairistes véreux (presque tous le sont), leur ont proposé une solution miracle : un produit que, très hypocritement, ils ont baptisé : « Régulateur de croissance ». Et, savez-vous de quoi il s’agit ? D’un produit chimique appelé « Ethrel » qui contient 21,7% d’éthéphon. Ce produit, analogue de l’éthylène, peut provoquer la nécrose des fruits. En quantité excessive, il peut être cancérogène ou corrosif pour les muqueuses. C’est également un herbicide. Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9th%C3%A9phon . Ces couillons d’écologistes ont évidemment réagi et, pour une fois, ont eu gain de cause, ce produit a été retiré du marché. Source : https://ephy.anses.fr/ppp/ethrel-concentre-special-ananas .



Mais, attention, fausse joie. Cette cochonnerie de produit a été remplacé … par le même produit, mais sous un autre nom, le PRM 12® RP, qui ne contient que 11,3% d’éthéphon. C’est qui le couillon ?



Réponse : Tout le monde, sauf certains affairistes véreux qui continuent de gagner beaucoup d’argent, sur le dos des agriculteurs qui empoisonnent sans trop le savoir, des consommateurs qui s’empoisonnent et ne retrouvent plus le goût de leur ananas préféré. On a donc tout faux : On tue la poule aux œufs d’or car la réputation de notre Victoria est en train de fortement se dégrader et, bien évidemment on continue de dégrader notre économie, nos sols et la Terre tout entière … sans le savoir ? Allez savoir.