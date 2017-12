Société Commandes en ligne : quels sont les recours possibles ? Un jouet ou un appareil qui ne fonctionne pas, une mauvaise taille de chaussures, pas la bonne couleur ou tout simplement pas au goût de la personne...et l’achat a été effectué sur internet. Quels sont les recours donc vous disposez ?





Le produit n’a pas été livré



Le vendeur professionnel est dans l’obligation de livrer 30 jours après la commande ou dans le délai indiqué le produit commandé. Si malgré un délai supplémentaire, la livraison se fait toujours attendre, il est possible d’annuler la commande par lettre recommandée avec avis de réception ou par mail. Le remboursement devra intervenir dans les 14 jours suivant la date à laquelle la commande a été annulée.



Non conformité du produit







Le retour et la nouvelle livraison se font à la charge du vendeur. C’est à lui de se retourner vers le transporteur.



Si le produit ne plait pas



Un délai de 14 jours (fériés et chômés inclus) à compter de la réception est accordé. Le droit de rétractation s’exerce sans justification. La Fevad recommande de le retourner si possible dans son emballage d’origine. En revanche, pas de remboursement pour les CDs, DVDs, logiciels ni pour les produits d’hygiène ou maquillage dont le film protecteur retiré a été retiré, précise-t-elle.

Que faire si l'achat a été effectué auprès d'un particulier?



Dans ce cas, le droit de la consommation ne s’applique pas, prévient la Fevad. Ainsi, pas de droit de rétractation. En revanche, le vendeur particulier doit livrer le produit selon les termes précisés dans l'annonce et à défaut, procéder au remboursement.

