La grande Une Commandés début 2020 sur Aliexpress, il reçoit ses colis en décembre

Plus de 9 mois d'attente ! C'est le temps qu'il a fallu à cet internaute réunionnais pour récupérer (enfin !) ses colis commandés sur le site Aliexpress. Et encore, seule une partie desdits colis ont été réceptionnés en décembre. "J'espère que les autres vont suivre". Par SI - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 08:41 | Lu 1101 fois

Les commandes de ces colis avaient été espacées entre janvier et avril 2020. Au pire moment possible car personne n'imaginait encore qu'une crise sanitaire d'ampleur mondiale allait éclater, sans compter les mesures de confinement qui allaient être mises en place dès la mi-mars pour de nombreux pays.



Notre internaute a pu compter durant cette période sur la bienveillance de certains vendeurs du site de commerce en ligne Aliexpress, qui n'avaient pas hésité à prolonger les garanties des produits achetés. De ce fait, au sortir du confinement, il s'attendait à recevoir rapidement ses colis. Le début d'une très longue attente...



"Je pense que le problème venait surtout du stockage des colis quand ils arrivaient à Paris. C'est vrai que la crise sanitaire a eu un impact sur la réception des colis", reconnaît-il. Il reprend: "Malgré tout, je pense qu'il y a aussi un problème d'organisation au niveau des centres de distribution de colis. J'ai l'impression que les colis qui sont stockés en premier sont les derniers à être livrés et que les derniers colis stockés sont les premiers à quitter l'entrepôt", se plaint-il.



Contactée, la direction régionale de La Poste assure qu'il n'y a actuellement "pas de retard de traitement et de présentation dès lors que le colis et sa documentation douanière sont conformes".



Wish et Aliexpress victimes de leur succès



"A ce jour, tous les colis réceptionnés sont traités et acheminés vers les centres de distribution (...) Sur le mois de décembre, La Poste de La Réunion a réceptionné et acheminé 100 000 colis (98 000 en 2019) avec un pic à 12 000 colis sur la journée du 23 décembre (3000 colis en période normale – 5000 en peak period)".



En revanche, concernant les paquets poste internationaux (PPI), dont font partie les colis venant notamment des sites Wish ou Aliexpress, les paquets expédiés depuis le second trimestre 2020 en provenance de pays en dehors de la zone européenne ont effectivement mis plusieurs mois pour arriver en France.



Comme expliqué par La Poste, ces délais supplémentaires sont dûs en partie aux conséquences du début de la crise sanitaire en 2020 comme le confinement ou encore le ralentissement du fret, "et en partie à un non-respect par un partenaire des conventions internationales d’acheminement du Courrier".



"Nous n’avions aucune visibilité ni sur la quantité des PPI au départ ni sur la volumétrie attendue pour notre département. De fait, la mise en distribution a pu démarrer après règlement du différend relatif aux conventions internationales et dès réception des paquets par les équipes de La Poste de La Réunion", explique la direction régionale.



Ainsi, entre le 22 et le 31 décembre, les centres de distribution locaux de La Poste ont réceptionné plus de 120 000 paquets poste internationaux dont la distribution est assurée. Pour faire face à cet afflux massif de colis, habituel en période de fêtes, la direction régionale a renforcé ses équipes "et a eu recours aux heures supplémentaires pour distribuer les colis dans les meilleurs délais."