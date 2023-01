Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Comité départemental des Services aux Familles

Gros plan sur le schéma départemental des services aux familles

Le CDSF ou Comité départemental des Services aux Familles est, comme son nom l’indique, une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles. Lancé le 14 septembre 2021 à La Réunion, ce comité est présidé par le Préfet ; les postes de vice-présidents sont tenus par le Président du Département et les représentants des communes, des intercommunalités et du conseil d’administration de la CAF.



Parmi les missions premières du CDSF figure l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Schéma Départemental des Services aux Familles qui était au centre de toutes les attentions ce 10 janvier, à l’occasion du 3e comité organisé à Saint-Pierre.



Dans le volet Petite Enfance, la vice-présidente du Département Béatrice Sigismeau a évoqué le bilan 2022 et les perspectives pour 2023. A commencer par le développement des crèches d’entreprise : « 144 places vont être créées suite à l’appel à projets lancé par la CAF en collaboration avec le Conseil départemental. Nous aurons à terme un parc de 224 places supplémentaires». Par ailleurs, dans le cadre d’une convention tripartite entre la CAF, le Rectorat et les communes, une nouvelle classe passerelle a été ouverte en 2022, portant à 24 le nombre de classes de ce type, sur le département : soit plus de 280 enfants bénéficiaires du dispositif.



Béatrice Sigismeau n’a pas manqué de rappeler la tenue de la semaine de l’inclusion pour les tout-petits en septembre 2022 « Cet événement a permis de rassembler quelque 200 professionnels, du médico social et de la petite enfance. Sans oublier les actions de sensibilisation auprès de 150 professionnels ; les 25 spectacles offerts dans les établissements d’accueil du jeune enfant, mais également les témoignages des professionnels de terrain à travers la présentation de l’accompagnement des enfants porteurs de handicap par les équipes médicosociales de PMI.



Le Préfet de La Réunion Jérôme Filippini a tenu à féliciter tous les acteurs pour le travail effectué tout en insistant sur la nécessité de « bien valoriser les initiatives et faire connaître le florilège d’actions positives mises en place. Si on accompagne bien, on donne le maximum de chances aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Je me souscris aux propositions d’actions de communication innovantes pour faire connaître les métiers du social, les difficultés rencontrées, les parcours réussis, les enjeux des familles… Faisons en sorte que les actions et le très bon bilan de 2022 soient multipliés en 2023 ».



Les orientations proposées pour 2023 sont soutenues par le Département, notamment celles en lien avec ses domaines de compétences. Dans le cadre de la petite enfance, les services aux familles visent à renforcer l'offre permettant de mieux concilier vie personnelle/vie professionnelle, à travers le soutien au développement des crèches d’entreprise et celles à vocation d’insertion professionnelle (Avip). Au total, près de 1000 places pourraient être créées grâce à l'accompagnement de l'ensemble des porteurs de projets. La Collectivité vise aussi à soutenir le Pôle ressources handicap porté par l’Alefpa et l’inclusion sociale des enfants. De nouvelles prestations sont prévues pour répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles accompagnées, dont le déploiement d’une équipe volante pluridisciplinaire ou encore l’équipement Snoezelen mobile. Les accueils de loisir sans hébergement seront étendus et la mobilisation autour de la stratégie de prévention des mille premiers jours, coordonnée par l’ARS, sera poursuivie.



En fin de séance, Christine Torres, sous-préfète chargée mission cohésion sociale et jeunesse a passé en revue les sujets abordés durant la matinée de travail dont « la problématique partagée de la lutte contre les addictions qui fera l’objet d’un événement commun dédié ; il en sera de même pour celle des violences intra-familiales. Nous nous sommes aussi penchés sur l’amélioration de l’accompagnement global des personnes en situation de handicap ainsi que sur l’inclusion qui est un enjeu de société majeur. Il s’agit de mieux se coordonner à travers un groupe de travail spécifique qui sera mis en place ».



Un prochain bilan d’étape du CDSF est programmé en novembre 2023.



Les chiffres clés du Département* Nombre d'assistants maternels agréés : 1824 professionnels dont 400 en MAM (Maison d'assistant maternel)

Nombre de places en accueil individuel : 6713 places dont 1563 en MAM

Nombre de MAM agréées : 132 dont 11 nouvelles ouvertures en 2022

Nombre d'établissements d'accueil du jeune enfant autorisés: 404 "crèches" soit 8313 places en accueil collectif

*Source: service départemental de PMI

Le CDSF ou Comité départemental des Services aux Familles est, comme son nom l’indique, une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles. Lancé le 14 septembre 2021 à La Réunion, ce comité est présidé par le Préfet ; les postes de vice-présidents sont tenus par le Président du Département et les représentants des communes, des intercommunalités et du conseil d’administration de la CAF.Parmi les missions premières du CDSF figure l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Schéma Départemental des Services aux Familles qui était au centre de toutes les attentions ce 10 janvier, à l’occasion du 3e comité organisé à Saint-Pierre.Dans le volet Petite Enfance, la vice-présidente du Département Béatrice Sigismeau a évoqué le bilan 2022 et les perspectives pour 2023. A commencer par le développement des crèches d’entreprise : « 144 places vont être créées suite à l’appel à projets lancé par la CAF en collaboration avec le Conseil départemental. Nous aurons à terme un parc de 224 places supplémentaires». Par ailleurs, dans le cadre d’une convention tripartite entre la CAF, le Rectorat et les communes, une nouvelle classe passerelle a été ouverte en 2022, portant à 24 le nombre de classes de ce type, sur le département : soit plus de 280 enfants bénéficiaires du dispositif.Béatrice Sigismeau n’a pas manqué de rappeler la tenue de la semaine de l’inclusion pour les tout-petits en septembre 2022 « Cet événement a permis de rassembler quelque 200 professionnels, du médico social et de la petite enfance. Sans oublier les actions de sensibilisation auprès de 150 professionnels ; les 25 spectacles offerts dans les établissements d’accueil du jeune enfant, mais également les témoignages des professionnels de terrain à travers la présentation de l’accompagnement des enfants porteurs de handicap par les équipes médicosociales de PMI.Le Préfet de La Réunion Jérôme Filippini a tenu à féliciter tous les acteurs pour le travail effectué tout en insistant sur la nécessité de « bien valoriser les initiatives et faire connaître le florilège d’actions positives mises en place. Si on accompagne bien, on donne le maximum de chances aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Je me souscris aux propositions d’actions de communication innovantes pour faire connaître les métiers du social, les difficultés rencontrées, les parcours réussis, les enjeux des familles… Faisons en sorte que les actions et le très bon bilan de 2022 soient multipliés en 2023 ».Les orientations proposées pour 2023 sont soutenues par le Département, notamment celles en lien avec ses domaines de compétences. Dans le cadre de la petite enfance, les services aux familles visent à renforcer l'offre permettant de mieux concilier vie personnelle/vie professionnelle, à travers le soutien au développement des crèches d’entreprise et celles à vocation d’insertion professionnelle (Avip). Au total, près de 1000 places pourraient être créées grâce à l'accompagnement de l'ensemble des porteurs de projets. La Collectivité vise aussi à soutenir le Pôle ressources handicap porté par l’Alefpa et l’inclusion sociale des enfants. De nouvelles prestations sont prévues pour répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles accompagnées, dont le déploiement d’une équipe volante pluridisciplinaire ou encore l’équipement Snoezelen mobile. Les accueils de loisir sans hébergement seront étendus et la mobilisation autour de la stratégie de prévention des mille premiers jours, coordonnée par l’ARS, sera poursuivie.En fin de séance, Christine Torres, sous-préfète chargée mission cohésion sociale et jeunesse a passé en revue les sujets abordés durant la matinée de travail dont « la problématique partagée de la lutte contre les addictions qui fera l’objet d’un événement commun dédié ; il en sera de même pour celle des violences intra-familiales. Nous nous sommes aussi penchés sur l’amélioration de l’accompagnement global des personnes en situation de handicap ainsi que sur l’inclusion qui est un enjeu de société majeur. Il s’agit de mieux se coordonner à travers un groupe de travail spécifique qui sera mis en place ».Un prochain bilan d’étape du CDSF est programmé en novembre 2023.Les chiffres clés du Département**Source: service départemental de PMI





Dans la même rubrique : < > Exposition Titrain Lontan : l'aventure ferroviaire de La Réunion Décès de Raphaël Vidot : Cyrille Melchior salue "un exemple de résilience, de détermination et de réussite"