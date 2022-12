Comité de suivi du Programme INTERREG Océan indien

Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Comité de suivi du Programme INTERREG Océan indien





Mahen SEERUTTUN, Ministre des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance de la République de Maurice.

Zamimou AHAMADI, représentante du Président du Conseil Départemental de Mayotte.

Soalihy HAMADI, directeur général de la programmation et de la coordination de l’aide représentant le Ministre des Affaires étrangères de l’Union des Comores.

Tahirimiakadaza RATSIMANDAO, Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères, représentant le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Madagascar.

Claude MOREL, Ambassadeur des Seychelles en Afrique du Sud représentant le Ministre des Affaires Étrangères de la République des Seychelles.

Gilles HUBERT, vice-Président du Département de La Réunion.

Laurant AMAR, représentant de Mr le Préfet de La Réunion.



Cette séance plénière a d’abord été consacrée à la programmation 2014- 2020 du programme INTERREG V dont le bilan a reçu un avis favorable du Comité de suivi. Depuis le démarrage de ce programme, en juillet 2016, 249 projets ont bénéficié d’une subvention, soit un engagement total de 79,5 millions d’euros et 100 % des financements disponibles.



Le Comité de Suivi s’est également vu présenter les grands axes du programme INTERREG VI. Pour la période 2021-2027, ce programme dispose d’un budget de 62,3 millions d’euros. Son périmètre couvre les territoires de La Réunion, Mayotte et les pays tiers ayant exprimé leur accord sur son contenu : les Terres australes et antarctiques, Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, l’Inde, l’Australie et les Maldives.



Ce programme INTERREG VI portera quatre priorités stratégiques :

soutenir la recherche collaborative et la coopération économique

renforcer la résilience et le développement durable des territoires

renforcer la gouvernance de coopération dans l’océan Indien

renforcer les compétences, la culture, et le tourisme en faveur d’une ouverture des populations sur la zone

Le Comité de suivi a pris acte de ce programme INTERREG VI qui sera prochainement adopté par la Commission européenne.

Pour rappel, le programme INTERREG océan Indien est financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de l’Union Européenne, dans l’objectif de renforcer les liens de coopération entre La Réunion et les pays de l’océan Indien et de constituer un levier de codéveloppement dans la zone. La Région Réunion en est l’autorité de gestion, responsable de la mise en œuvre des financements. La séance plénière du Comité de suivi du programme INTERREG Océan indien s’est tenue ce jeudi 8 décembre 2022 dans l’hémicycle de l’hôtel de Région, sous la Présidence d’Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion et en présence, notamment, de :Mahen SEERUTTUN, Ministre des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance de la République de Maurice.Zamimou AHAMADI, représentante du Président du Conseil Départemental de Mayotte.Soalihy HAMADI, directeur général de la programmation et de la coordination de l’aide représentant le Ministre des Affaires étrangères de l’Union des Comores.Tahirimiakadaza RATSIMANDAO, Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères, représentant le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Madagascar.Claude MOREL, Ambassadeur des Seychelles en Afrique du Sud représentant le Ministre des Affaires Étrangères de la République des Seychelles.Gilles HUBERT, vice-Président du Département de La Réunion.Laurant AMAR, représentant de Mr le Préfet de La Réunion.Cette séance plénière a d’abord été consacrée à la programmation 2014- 2020 du programme INTERREG V dont le bilan a reçu un avis favorable du Comité de suivi. Depuis le démarrage de ce programme, en juillet 2016, 249 projets ont bénéficié d’une subvention, soit un engagement total de 79,5 millions d’euros et 100 % des financements disponibles.Le Comité de Suivi s’est également vu présenter les grands axes du programme INTERREG VI. Pour la période 2021-2027, ce programme dispose d’un budget de 62,3 millions d’euros. Son périmètre couvre les territoires de La Réunion, Mayotte et les pays tiers ayant exprimé leur accord sur son contenu : les Terres australes et antarctiques, Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, l’Inde, l’Australie et les Maldives.Ce programme INTERREG VI portera quatre priorités stratégiques :soutenir la recherche collaborative et la coopération économiquerenforcer la résilience et le développement durable des territoiresrenforcer la gouvernance de coopération dans l’océan Indienrenforcer les compétences, la culture, et le tourisme en faveur d’une ouverture des populations sur la zoneLe Comité de suivi a pris acte de ce programme INTERREG VI qui sera prochainement adopté par la Commission européenne.Pour rappel, le programme INTERREG océan Indien est financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de l’Union Européenne, dans l’objectif de renforcer les liens de coopération entre La Réunion et les pays de l’océan Indien et de constituer un levier de codéveloppement dans la zone. La Région Réunion en est l’autorité de gestion, responsable de la mise en œuvre des financements.





Dans la même rubrique : < > Program 20 desanm - Fêt kaf Commission Permanente du 9 décembre 2022