Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Comité de l’Eau et de la Biodiversité : Gilles Hubert est élu Président



Le CEB est le « parlement local » de l’Eau et de la Biodiversité, il compte 52 membres représentant les acteurs de l’eau et de la biodiversité de la Réunion (collectivités territoriales, monde associatif, chambres consulaires, personnalités qualifiées, services de l’Etat, milieux socioprofessionnels). Cette instance constitue donc le lieu d’expression et de résolution des grands enjeux liés à l’eau et la biodiversité sur le territoire.

Le nouveau Président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité a rappelé l'importance des enjeux de l'eau et de la biodiversité pour La Réunion et s'est engagé à maintenir la dynamique du Comité dans la continuité de l’action de son prédécesseur, M. Patrick MALET.

Il a en particulier souligné l’importance du travail en cours visant à l’atteinte du bon état des masses d’eau et la préservation des milieux aquatiques, la finalisation du prochain SDAGE et la satisfaction des usages de l’eau dans des conditions de distribution sécurisée.



La séance plénière a également permis d’aborder les sujets suivants : L’accueil des nouveaux membres désignés par le Département et la Région suite aux élections de juin dernier et l’élection d’un nouveau membre du bureau

La modification du règlement intérieur pour équilibrer la représentation des fonctions de président et de vice-président du comité au sein de collèges différents

Différents points d’actualité en matière de biodiversité

Un point d’information sur le Plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion de ressources piscicoles (PDPG) 2021-2026

La nouvelle réglementation sur les animaux exotiques pour préserver davantage la biodiversité de La Réunion.

Le nouveau Président a donné rendez-vous aux membres du Comité de l’Eau et de la Biodiversité en octobre prochain pour valider le Programme Pluriannuel d’Intervention de l’Office de l’Eau, au titre de la période 2022-2027. Le Vice-Président du Conseil Départemental, délégué à l’eau, Gilles Hubert a été élu Président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La Réunion (CEB), lors de la séance plénière du jeudi 16 septembre 2021 à l'hémicycle du Palais de la Source.Le CEB est le « parlement local » de l’Eau et de la Biodiversité, il compte 52 membres représentant les acteurs de l’eau et de la biodiversité de la Réunion (collectivités territoriales, monde associatif, chambres consulaires, personnalités qualifiées, services de l’Etat, milieux socioprofessionnels). Cette instance constitue donc le lieu d’expression et de résolution des grands enjeux liés à l’eau et la biodiversité sur le territoire.Le nouveau Président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité a rappelé l'importance des enjeux de l'eau et de la biodiversité pour La Réunion et s'est engagé à maintenir la dynamique du Comité dans la continuité de l’action de son prédécesseur, M. Patrick MALET.Il a en particulier souligné l’importance du travail en cours visant à l’atteinte du bon état des masses d’eau et la préservation des milieux aquatiques, la finalisation du prochain SDAGE et la satisfaction des usages de l’eau dans des conditions de distribution sécurisée.La séance plénière a également permis d’aborder les sujets suivants :Le nouveau Président a donné rendez-vous aux membres du Comité de l’Eau et de la Biodiversité en octobre prochain pour valider le Programme Pluriannuel d’Intervention de l’Office de l’Eau, au titre de la période 2022-2027.





Dans la même rubrique : < > Semaine Européenne du Développement Durable : Agir au quotidien et tous ensemble Le Département participe au 1er Salon de l’Écologie et du Développement Durable, du 17 au 19 septembre 2021