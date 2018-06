Comité de gestion du fonds de coopération régionale : 6 projets retenus pour 2018

Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion a présidé le comité de gestion du fonds de coopération régionale ce lundi 25 juin 2018, en présence de l'ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone océan Indien.



Le comité de gestion, composé des services instructeurs de l'État et des collectivités territoriales, a retenu 6 projets dans le cadre de l'appel à projet 2018. Ont été préférentiellement retenus les projets entrant dans les champs de l'innovation, de la santé et de l'éducation.



Le fonds de coopération régionale, exclusivement dédié à la politique d'insertion régionale, facilite une dynamique de coopération en finançant des projets entre La Réunion et les pays de la zone sud océan Indien. L'objectif est de favoriser les conditions d'un développement économique et social durable de l'île par une insertion optimisée dans son environnement géographique.