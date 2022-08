Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Comité d’Orientation Régional - CEREMA Ce mardi 23 août, Jacques TECHER, Vice-Président délégué aux travaux et aux routes a participé au Comité d’Orientation Régional du CEREMA au sein de l’Hémicycle de la Pyramide inversée. Étaient également présents les collectivités territoriales : le Département, les intercommunalités ainsi que les communes, les acteurs publics, Philippe GRAMMONT, Directeur de la DEAL, Marie Claude JARROT, Présidente du Conseil d’Administration du CEREMA et Maire de Montceau-les-Mines, Pascal BERTEAUD, Directeur Général du CEREMA, José-Luis DELGADO, Directeur de l’Agence océan Indien - Cerema, Vassili CZORNY, SGAR Adjoint, et Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional.





Le Cerema développe des activités de recherche, d’innovation, de centre de ressources et de diffusion des connaissances pour apporter des expertises transversales et pluridisciplinaires aux acteurs des territoires, afin de relever le défi de la transition écologique.



Le Cerema intervient sur 6 domaines d’activités :

Bâtiment

Expertise et Ingénierie territoriale

Infrastructures de transport

Mobilités

Mer et Littoral

Environnement et risques

Étaient à l’Ordre du jour :

Bilan d’activités du Cerema à La Réunion

La loi du 21 février 2022 dite « 3Ds » et ses répercussions sur le fonctionnement du Cerema

Programmation de l’activité 2023



« Le Cerema va apporter toute son expertise à La Réunion, pour accompagner l’île en matière d’ingénierie du territoire. J’ai découvert l’île avec grand plaisir. Et j’ai pu noter : La Réunion est une terre des Hauts, une terre des Bas. » Marie Claude JARROT



« C’est une chance collective, que l’on puisse bénéficier de l’expertise du CEREMA. » Philippe GRAMMONT

La Région Réunion tisse un partenariat actif avec le Cerema notamment dans le domaine routier avec un appui technique de la structure sur la thématique des grands travaux, à l’entretien et à l’exploitation des routes nationales.

« Le Cerema est un outil utile nécessaire et bienvenu. On doit faire face aujourd’hui à de nouveaux défis, des enjeux forts pour La Réunion. Il nous faut innover et trouver des solutions résiliantes pour accompagner l’avenir de notre île. C’est tout l’objet du Cerema, être un appui technique d’ingénierie au service du territoire. » Jacques TECHER

Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.Le Cerema développe des activités de recherche, d’innovation, de centre de ressources et de diffusion des connaissances pour apporter des expertises transversales et pluridisciplinaires aux acteurs des territoires, afin de relever le défi de la transition écologique.Le Cerema intervient sur 6 domaines d’activités :BâtimentExpertise et Ingénierie territorialeInfrastructures de transportMobilitésMer et LittoralEnvironnement et risquesÉtaient à l’Ordre du jour :Bilan d’activités du Cerema à La RéunionLa loi du 21 février 2022 dite « 3Ds » et ses répercussions sur le fonctionnement du CeremaProgrammation de l’activité 2023« Le Cerema va apporter toute son expertise à La Réunion, pour accompagner l’île en matière d’ingénierie du territoire. J’ai découvert l’île avec grand plaisir. Et j’ai pu noter : La Réunion est une terre des Hauts, une terre des Bas. » Marie Claude JARROT« C’est une chance collective, que l’on puisse bénéficier de l’expertise du CEREMA. » Philippe GRAMMONTLa Région Réunion tisse un partenariat actif avec le Cerema notamment dans le domaine routier avec un appui technique de la structure sur la thématique des grands travaux, à l’entretien et à l’exploitation des routes nationales.« Le Cerema est un outil utile nécessaire et bienvenu. On doit faire face aujourd’hui à de nouveaux défis, des enjeux forts pour La Réunion. Il nous faut innover et trouver des solutions résiliantes pour accompagner l’avenir de notre île. C’est tout l’objet du Cerema, être un appui technique d’ingénierie au service du territoire. » Jacques TECHER





Dans la même rubrique : < > Ouverture partielle de la NRL StDenis/Possession Commission permanente du 19 août 2022