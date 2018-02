Sport Réunion Comité Régional de Lutte de la Réunion : Tournoi "cristo lutte" et stage du centre formateur à Font-Romeu 5 mois après la rentrée, le Comité Régional de Lutte de la Réunion annonce les résultats de son projet de centre formateur à Font-Romeu. Un moment clé pour les lutteurs car il permet de se situer par rapport à leurs objectifs sportifs de l’année.

En ayant participé :



Au tournoi labellisé FFL de Créteil le 20 Janvier



Évènement dont se réfèrent les entraineurs nationaux pour construire la future élite nationale. Le tournoi a donné de bons résultats grâce à un excellent comportement des lutteurs qui par leur détermination ont fait le maximum pour donner le meilleur d'eux-mêmes : 4 médailles de bronze obtenues sur les 10 représentants : Lorine THIANCOURT, minime 54kg qui obtient sa médaille de bronze face à sa copine de club Diamondra CORRE, vice championne de France 2017.

Noémie BETON qui pour sa 1ère participation obtient la médaille de bronze en cadette 58kg.

Alanna GUICHARD en minime 69 kg va également chercher la 3ème place.

Mehdi LEBON GANGATE qui après avoir survolé les éliminatoires se fait accrocher en ½ finale et obtient du coup la 3ème place en gagnant la petite finale.​

Au stage du 22 au 26 février 2018 au Pôle Espoir de Font Romeu



Dirigé par Isabelle LADEVEZE, qui depuis ses débuts dans l’activité il y a 16 ans a toujours représenté le lutte club de St Joseph et la Réunion en tant qu’athlète et en maintenant en tant que cadre national avec beaucoup de réussite. Le stage d’une semaine qui a suivi a été très intense : entrainements quotidiens des lutteurs du pôle espoir ( 1 à 2 entrainements par jour ) découverte des activités de neige : raquette, ski de fond et ski de piste. De riches échanges pour les jeunes et également pour les cadres sur la formation des lutteurs. Le pôle a régulièrement accueilli les réunionnais depuis plus de 12 ans.



La présence dans l’équipe d’encadrement de Pascal Blanc, préparateur mental du centre formateur pour la 3ème année, (agréé par la fédération française de préparation mentale) , a été déterminante pour nos jeunes. Ils ont pu s’apercevoir de l’importance de ce domaine qui les aide à mieux se connaitre pour se présenter dans les conditions les plus favorables. Ils sont convaincus que c’est un facteur nécessaire, qui est à entrainer régulièrement pour atteindre une performance.



Pierre Brives, kiné ostéopathe du centre depuis sa labellisation en 2010, était également du séjour. Le travail en complémentarité avec les entraineurs assure une formation la plus complète aux jeunes.



Un bonus pour 5 d’entre eux : Prolongation jusqu’au 20 févier 2018



Leur implication dans ce double projet sportif et scolaire, leur potentiel et leur capacité à s’adapter leur permet de vivre actuellement une formidable expérience qui influera forcément sur leur parcours. Scolarisés dans leur classe respective, Noémie BETON (2nde – club de la DOC ), Lorine THIANCOURT et Mehdi LEBON GANGATE (3è), Romuald LEFEVRE ( Lutte Club Saint Joseph) et Théo PIFFARELLY ( 4è – club de l’entre deux) vivent donc le quotidien des lutteurs du pôle de Font-Romeu tout en suivant les cours à distance avec les équipes pédagogiques concernées du lycée Pierre Poivre et du Collège Achille Grondin de Saint-Joseph, 2 établissements qui ont obtenu le label du rectorat comme « établissement d’accueil de sportifs de haut niveau ».



