Comité Miss France à La Réunion : Où vont se balader les candidates ?

La course contre la montre est lancée. Les 29 prétendantes au titre de Miss France 2022 ont foulé le sol réunionnais ce jeudi matin. Elles ont participé à un accueil musical et ont dansé au rythme du maloya sur le tarmac de l'aéroport Roland Garros. Les candidates à l'élection de Miss France se sont ensuite rendues au domaine Moka à Sainte-Marie pour une conférence de presse. Après s'être essayées à la danse locale, elles ont pu goûter des letchis ! La favorite d'Azuima Issa, l'actuelle Miss Réunion 2021, se dit heureuse d'être de retour sur son île : "Quand un Réunionnais revient sur son île, on est toujours très fier, ça permet de se ressourcer !" Dana Virin ajoute que les jeunes femmes vont multiplier les activités dans un court laps de temps : "On va avoir un programme très chargé, très intense, comme notre île !" Elles ne passeront que six jours à La Réunion mais elles devront prendre part à de très nombreux tournages pour préparer l'émission télévisée du 11 décembre. Ces images seront diffusées pendant la soirée du couronnement de la nouvelle Miss France et mettront en scène les plus belles femmes du pays dans les paysages réunionnais.Elles se rendront au Piton de la Fournaise et à Langevin pour faire du canyoning. Elles devraient aussi arpenter les sentiers de Mafate, mais aussi poser sur les plages de La Réunion.