Comité La Bretagne En Marche: Mot pour le Ministre des outre-mer

Alors que le patrimoine végétal réunionnais est en train de partir en fumée, qu’un terrible sinistre est en train de défigurer atrocement notre île, au risque de nous mettre en difficulté face à l’UNESCO, que notre environnement et notre biodiversité sont sérieusement mis à mal par cet incendie dévastateur, certains n’hésitent pas à polémiquer sur la venue rapide du ministre des outre-mer dans le Département pour soutenir celles et ceux qui sont en lutte face à cette catastrophe naturelle.



Bien que le concept ‘’pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion’’, fierté d’un grand nombre de Réunionnais, désigne pour le monde entier un bien commun naturel et mérite la cohésion et le soutien du plus grand nombre, alors nos secouristes locaux commencent à présenter des signes d’essoufflement face à une tâche d’une extrême difficulté, et nos moyens matériels commencent à présenter des défaillances, les critique faciles, affligeantes et attristantes de certains fusent a la face d’une majorité silencieuse de Réunionnais.



Alors qu’au même titre que dans toute région de France, lors de la survenance d’une catastrophe ou d’un sinistre majeur, le Président de la République française et son premier ministre dépêchent promptement sur place un membre du gouvernement afin d’assurer la présence et le soutien de l’Etat dans cette difficile épreuve pour d’être aux côtés de la population réunionnaise et des autorités locales, notamment le président du département et les maires de l’île, principaux bailleurs de fond du Service Départemental d’Incendie et de Secours, une minorité vilipende.



Face à cette minorité à la critique facile, nous, marcheurs du comité ‘’La Bretagne En Marche’’, nous souhaitons à Monsieur Sébastien Lecornu la bienvenue dans l’île de La Réunion et nous le remercions pour son soutien. Et surtout nous l’invitons à faire savoir au président de La République et au premier ministre que ces polémiques sont le fait d’une minorité agissante, mais que la majorité silencieuse fais preuve de gratitude à leur endroit.