Ce jeudi 5 Août, s'est tenu le premier Comité Économique Régional avec les acteurs économiques réunionnais coordonné par la Présidente du Conseil régional, Huguette Bello et le Sous-préfet chargé de La Relance Économique, Gilbert Manciet.

Le but de cette rencontre était d’échanger sur les modalités d’accompagnement du Conseil Régional et de l’État, en réponse aux conséquences économiques du récent confinement aménagé.





« Il s’agit d’un premier rendez-vous qui pose les bases d’une collaboration étroite entre les différents acteurs économiques. Nous devons relever le défi ensemble. Je veux ici témoigner du soutien de la collectivité régionale. Le projet économique de La Réunion est ambitieux. Notre priorité porte sur la consolidation des bases de notre économie pour permettre aux entreprises d’aller à la conquête des marchés intérieurs et d’ouvrir de nouveaux horizons. »



Le Sous-préfet à La Relance Gilbert Manciet, s’est voulu rassurant sur l’accompagnement de l’État au Monde Économique. « Nous sommes dans une situation compliquée. Nous avons à gérer un retard à la vaccination pour la population réunionnaise. Eu égard à l’augmentation des indicateurs, le Préfet a décidé la mise en place de freinage avec l’objectif majeur de limiter la propagation du virus. Plus d’1,7 milliard d’euros ont été mobilisés pour accompagner les entreprises dans cette crise. »



A l’issue de plus de 2h d’échanges, la Présidente de Région et ses services ont annoncé la relance des dispositifs régionaux que sont :

Le Prêts Rebond REACT UE avec BPI France

Dans l’objectif de renforcer la trésorerie des PME impactées par la crise, d’un montant de 30K à 300K€, cette aide prend la forme d’un prêt à taux zéro et est ouverte à la PME potentiellement créée depuis plus d’un an (présentant au moins 1 bilan)

La Compensation des surcoûts de transport 2021-2022 porté à 100 % des dépenses

Toutes entreprises ayant une activité de production à La Réunion. Entreprises commerciales si elles réalisent la totalité de leur chiffre d’affaires à l’extérieur sur des produits finis, fabriqués, conditionnés ou montés à La Réunion par une autre société du groupe auquel elles appartiennent La compensation des coûts du fret des intrants productifs et des extrants concerne les dépenses réalisées en 2021 et 2022, sur la base de commandes et d’expéditions réalisées à compter du 01/07/2020

Le « chèque numérique », soutien des projets digitaux des petites structures

Pour accompagner les petites entreprises réunionnaises dans la mise en œuvre du télétravail et encourager leur transition numérique, la Région a décidé de renforcer son « Chèque Numérique » afin qu’il réponde plus efficacement aux besoins actuels. Ainsi, les procédures sont simplifiées et le taux de subvention passe de 50 % à 80 % (le plafond de subvention passant de 2000 € à 3200 €).



Les projets peuvent désormais inclure des prestations de conseils et sécurisation des données pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du télétravail.La création, la refonte de sites Internet ou d’applications mobiles, de solutions de vente en ligne, la présence sur les réseaux sociaux continuent à être encouragés et éligibles à ce dispositif.

Ce dispositif concernent toutes associations de moins de 10 salariés, toutes TPE (définition européenne) ayant de 0 à 9 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 K€ ou ayant de 10 à 19 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 M€

Le « Market place », pour favoriser et soutenir les plateformes de place de marché locales

Plateforme de place de marché locale, en soutenant les développements techniques, les coûts de promotion de l’outil ainsi que certaines dépenses liées aux moyens logistiques à mettre en œuvre (investissements matériels et immatériels) avec un coût minimum de 10K€ L’intervention régionale est plafonné à 200K€ avec un taux d’intervention de 50 %.

L’aide à la réhabilitation des structures d’hébergement touristiques

L’aide concerne les hébergements classés (rénovation et péri-hôtelier - résidences de tourisme classées au moins 2 étoiles ; de plus de 50 chambres ; hôtels de tourisme classés au moins 2 étoiles ) et les hébergements ruraux (gîtes, chambres d’hôtes labellisés ou appartenant à une marque).

L’accompagnement est plafonné à 400 K€ hébergements hôteliers et 100K€ hébergements ruraux avec un taux d’intervention de 50 %.

L’aide aux petits investissements des entreprises artisanales du BTP, de l’agroalimentaire et du commerce de proximité



L’accompagnement de ces structures prend en charge les dépenses d’investissements matériels ou immatériels participant à la relance de l’activité de l’entreprise. Il concerne les TPE (au sens communautaire) ayant un an d’activité au moins avec documents comptables et fiscaux, à effectif d’au plus de 10 salariés ETP au 31/12/2020 ; les entreprises du BTP et les entreprises du secteur agroalimentaire, hors première transformation des produits agricoles avec un chiffre d’affaires 2020 inférieur à 750 K€ ; ainsi que les entreprises commerciales situées en centre villes, en centre bourgs ou petites villes avec un chiffre d’affaires 2020 inférieur à 1 M€.



