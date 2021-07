La grande Une Comedy School 974 : L’école péi de l’humour

Une école pour apprendre le stand up a ouvert ses portes depuis plus d’un an sur l’île. Cette école ouverte par un jeune couple souhaite aider ceux qui rêvent de monter sur les planches à parfaire leurs techniques scéniques. Découverte de cet incubateur du rire péi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 16:49

Vous rêvez de monter sur scène pour faire rire votre public ? Vous pensez que les blagues sur votre tonton ont de quoi régaler La Réunion ? Bonne nouvelle, la Comedy Scool 974 a ouvert ses portes début 2020 pour former les nouvelles générations du rire local.



Après des débuts difficiles en raison de l’épidémie, la Comedy School 974 vient de conclure sa première année complète qui s’est terminée par un spectacle des 8 élèves amateurs. "Nous avons un bilan très très positif. Nous sommes ravis pour le spectacle. Tous les élèves vont intégrer la troupe professionnelle. Ils sont contents, car beaucoup disaient qu’il manquait ce genre de formation dans l’île", indique Francisco Serrano, le cofondateur de l’école.



L’une des particularités de cette première cuvée est le nombre de femmes qui souhaitent se lancer dans l’humour. Lors du spectacle de fin d’année, le show comptait 7 femmes pour un homme. "Il y a un engouement très très féminin", assure-t-il.



Professionnels et passionnés



Francisco Serrano et Sabo Mujeni sont arrivés sur l’île il y a 3 ans avec ce projet en tête. Le jeune couple travaille dans le monde de l’humour en métropole depuis plusieurs années. Francisco est l’un des cofondateurs de l’Underground Comedy Club à Paris qui a vu passé de nombreux humoristes célèbres comme Blanche Gardin, Khan Khojandi ou Anne Roumanoff. C’est auprès de cette dernière qu’a travaillé Sabo Mujeni dans la gestion de sa carrière.



Pendant plusieurs années, ils ont partagé la scène et les expériences avec les plus grands spécialistes du stand-up au niveau national. Francisco est notamment appelé par de nombreux humoristes pour participer à leurs vidéos, comme l’acteur Mohamed Nouar qu’on retrouve avec Omar Sy dans la série Lupin.





Gaëtan Dumuids