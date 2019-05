Politique Combien gagne réellement un député européen ?

Les Français ont voté hier pour élire les 79 prochains députés qui représenteront la France au Parlement européen, parmi les 751 parlementaires au total. Mais combien gagnent ces hommes et femmes politiques pour leur fonction de député au Parlement?



Première chose à savoir, quel que soit leur pays, chaque député touche le même salaire. Ce salaire est quant à lui tiré du budget de l'UE. Il a été fixé l'an passé à 8 757,70 euros bruts, comme le déclare le site du Parlement Européen. Ce qui correspond à 6 824,85 euros mensuels après déduction de l’impôt européen et des cotisations sociales. Les députés sont évidemment également soumis à l'impôt sur le revenu.



En effet, à ce salaire s'ajoutent un certain nombre d'indemnités. Une première indemnité de frais généraux fixée à 4513 euros par mois en 2019. Elle couvre notamment les frais de location de bureaux, d'abonnements téléphoniques ou encore et d'achat d'ordinateurs.



Le député européen recevra également 306 euros par jour, pour ses frais d'hôtel et de repas, à condition qu'il justifie de sa présence au Parlement. A noter que quatre séances plénières sont généralement programmées par mois, ce qui élève l'indemnité à 1216 euros, à condition qu'ils signent un registre de présence. Elle sera cependant divisée par deux si le député manque plus de la moitié des séances plénières.



En cas de réunion hors Union Européenne, les députés reçoivent également une indemnité de 160 euros par jour de travail. Les frais de logement seront remboursés séparément.



Les députés ont également droit au remboursement des deux tiers de leurs frais médicaux. Leurs frais de transport des députés sont également remboursés, toujours sous présentation de justificatifs. Leurs voyages à l'étranger sont indemnisés si le montant total ne dépasse pas le plafond fixé à 4454 euros par an.



A partir de l'âge de 63 ans, les députés ont droit à une retraite d'ancienneté. Elle s'élève, pour chaque année complète d’exercice d’un mandat, à 3,5 % de la rémunération, sans toutefois dépasser au total 70 %.



Une fois son mandat terminé, le député se verra également recevoir une indemnité transitoire, à hauteur de son salaire. Elle sera versée pendant un mois par année de mandat, pour une durée maximale de deux ans. Charline Bakowski Lu 588 fois





