La grande Une Combien de temps Karim Benzema va-t-il rester à La Réunion ?

Par La Rédaction - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 20:30





Karim Benzema ne devrait rester que quelques jours à La Réunion et aucune apparition publique n'est pour l'instant prévue. Il pourrait quitter l'île avant la fin de la semaine. Mais le Ballon d'Or, qui n'a pour l'instant pas de programme défini durant son séjour à La Réunion, n'a d'obligations avec son club qu'à partir du 9 décembre, selon L'Equipe. L'attaquant pourrait donc rester dans notre département jusqu'à début décembre. Karim Benzema est sorti de l'aéroport Roland Garros mardi matin devant les caméras. Il est accompagné du Kartel Prod qui gère les déplacements et la logistique des vacances du footballeur international à La Réunion.L'attaquant de l'Equipe de France et du Real Madrid connaît bien notre île. Son ex-compagne, mère de ses enfants, est réunionnaise. Karim Benzema a d'ailleurs publié sur ses réseaux sociaux une photo de ce qui semble être une balade familiale après son arrivée à La Réunion.Karim Benzema ne devrait rester que quelques jours à La Réunion et aucune apparition publique n'est pour l'instant prévue. Il pourrait quitter l'île avant la fin de la semaine. Mais le Ballon d'Or, qui n'a pour l'instant pas de programme défini durant son séjour à La Réunion, n'a d'obligations avec son club qu'à partir du 9 décembre, selon L'Equipe. L'attaquant pourrait donc rester dans notre département jusqu'à début décembre.