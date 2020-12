A la Une . Combien à table pour les fêtes ? La préfecture émet une recommandation

Afin que les moments de partage et parfois même de retrouvailles ne se transforment pas en cluster, le préfet Jacques Billant a émis des recommandations sanitaires à appliquer dans la sphère familiale et amicale. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Décembre 2020 à 21:20 | Lu 645 fois

Malgré des indicateurs infléchissant, la situation épidémiologique sur le territoire reste fragile. La période de vacances de la Toussaint propice aux rassemblements familiaux et amicaux a montré que tout relâchement dans l’application des gestes barrière induit une hausse rapide du nombre de cas.



Se protéger et protéger ses proches doit être une priorité collective et engage la responsabilité individuelle de chacun dans la lutte contre le Covid 19.



C'est pourquoi la préfecture de La Réunion rappelle les recommandations sanitaires à conserver durant cette période propice aux rassemblements familiaux et amicaux. Ainsi, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale doivent s’appliquer autant que possible dans la sphère familiale et amicale.



Afin de limiter toute chaine de transmission et favoriser le travail de contact tracing, la préfecture "préconise fortement" de limiter les rassemblements familiaux et amicaux à un comité restreint n’excédant pas plus de 6 personnes, hormis les enfants.





