Politique "Combattre celles et ceux qui veulent nous opposer sur notre terre de paix commune"

Le délégué local d'Horizons, Julien Hoarau, revient sur les résultats du premier tour des présidentielles dans l'île. Il appelle les Réunionnais à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour, le président-candidat étant le seul à faire face "à la montée des extrêmes".

Les Françaises et les Français se sont exprimés, je prends acte en qualité de démocrate des choix qui ont été faits.



L’ensemble des candidats de l’espace républicain ayant comme nous appelé à faire barrage à l’obscurantisme, il nous reste à répondre à un impératif démocratique et républicain en portant nos voix aux second tour à Emmanuel Macron.



Car face à la montée des extrêmes, lui seul pourra faire de La Réunion un département, Républicain, Français et Européen, fidèle à ses convictions humanistes et fraternelles qui en ont fait un exemple à travers le monde, tout en refusant le séparatisme racial, ethnique et religieux.



Ce soir, je suis assuré que le choix qui a été le mien de rejoindre Edouard Philippe et son parti Horizons, nous permettra d’être audibles et de défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais auprès des instances nationales.



Dès demain, nous allons nous mobiliser avec l’ensemble des forces politiques de la maison commune, renforcées par celles qui ont commencé à nous rejoindre ce soir et que je salue.



Dès demain, nous serons debout pour combattre celles et ceux qui veulent nous opposer sur notre terre de paix commune.



J’appelle en ce sens, les citoyens, les Réunionnais, qui aiment La Réunion , son art de vivre, sa démocratie, son âme, à voter et à faire voter Emmanuel Macron.



Julien Hoarau

Délégué Horizons à La Réunion